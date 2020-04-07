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Yasağa rağmen sahile gelip, yürüyüş yaptılar

Gazetecilere yakalanan iki gençten biri, "İki bira içip, buradan eve gideceğiz." dedi.

DHA |
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Yasağa rağmen sahile gelip, yürüyüş yaptılar

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından normal zamanda kalabalık olan İstanbul Maltepe, Bostancı ve Caddebostan, Bebek, Ortaköy, Emirgan ve Tarabya sahil şeritleri, banklar, spor aletleri ve parklar boş kaldı.

Ayrıca sahil şeritlerinde polis ekipleri, evde kalmaları için uyarı anonsları yaptı. Fakat yasağa rağmen birkaç kişi,  sahilde yürüyüş yaptı.

GAZETECİLERE "SİZ DE YÜRÜYORSUNUZ" DEDİ

Caddebostan sahilinde iki gençten biri, "Yasak konusunda henüz bir bilgimiz yok. Biz normalde motorla alışveriş için çıktık, iki bira içip buradan eve gideceğiz." dedi. Diğeri ise “Yürüyüş yapmak için geldik. Siz de yürüyorsunuz. Neden yasak? Sahiller daha boş oluyor, daha güvenli değil mi?" diye konuştu.

Yasağa rağmen sahile gelip, yürüyüş yaptılar VİDEO

"SPORCUNUN DIŞARI ÇIKMASI ZARURİ İHTİYAÇTIR"

Bostancı sahiline yürüyüş yapmaya gelen Hülya Tanrıyaşükür ise yolun asfalt bölümünde sporunu yaptığını belirterek, "Hava almak için çıktım. Rutin bir antrenman programım var. Yasaklanmış olan bölgede değil, bize gösterilen yerde sporumu yapıyorum. Salgından herkes gibi ben de endişeleniyorum. Zaten sürekli evin içinde yaşıyoruz. Sporcunun dışarı çıkması zaruri ihtiyacıdır. Çünkü sporcu kişi, gerçekten kendini nerede izole edeceğini, nerede koruyacağını, nerede spor yapacağını bilir." dedi.

Yasağa rağmen sahile gelip, yürüyüş yaptılar

Yasağa rağmen sahile gelip, yürüyüş yaptılar

Yasağa rağmen sahile gelip, yürüyüş yaptılar

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