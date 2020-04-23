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Yasağa rağmen sokağa çıkan adamdan ilginç bahane

Avcılar E-5’te sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yapılan uygulamada durdurulan bir kişi, yasağa rağmen neden dışarı çıktığı sorusuna, “Arkadaşımda uyuyakaldım” dedi.

İHA |
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Yasağa rağmen sokağa çıkan adamdan ilginç bahane

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri, şehrin birçok noktasında uygulamalarına başladı.

Avcılar E-5 karayolunda uygulama yapan A Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, yoldan geçen araçları durdurarak evrak sorgulaması yaptı.

Yapılan sorgulamalarda ilaç taşıdığını belirten ve daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan kişiye, bir kez daha cezai işlem uygulandı. Ekipler, motosiklet ehliyet kartı olmayan bir kuryeye de işlem yaptı.

Yasağa rağmen sokağa çıkan adamdan ilginç bahane

BAHANESİ CEZA YEMEKTEN KURTARAMADI

Yasağa rağmen geçerli bahanesi olmadan dışarı çıkan Türkmenistan uyruklu Shanur Amanturdyyev, “Akşam Zeytinburnu’da kaldım, uyuyakaldım orada. Saat 14.00’e kadar sanıyordum ben. Marketler falan açık diye biliyordum.” dedi.

Polis, Shanur Amanturdyyev'e hem Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten hem de uluslararası ehliyet belgesi süresi bittiğinden 3 bin 150 ve 498 lira cezai işlem uyguladı.

4 günlük yasak boyunca polis ekiplerinin uygulamasının devam edeceği öğrenildi.

Yasağa rağmen sokağa çıkan adamdan ilginç bahane

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