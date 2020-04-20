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Yasağa uymayan motosikletli ile polis arasında kovalamaca

Sultanbeyli'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir motosikletli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

DHA |
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Yasağa uymayan motosikletli ile polis arasında kovalamaca

İstanbul Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi'nde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler, sokakta dolaşan bir motosikletliyi fark ederek durdurmak istedi.

Yasağa uymayan motosikletli ile polis arasında kovalamaca

Sultanbeyli'de yasağa uymayan motosikletli ile polis arasında kovalamaca -1

"DUR" İHTARINA UYMADI

Polis sirenlerini duyan motosikletli dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından polis ekipleri motosikletliyi yakaladı.

Sultanbeyli'de yasağa uymayan motosikletli ile polis arasında kovalamaca -3

ÇOCUĞUNU DA KASKSIZ TAŞIDIĞI İÇİN CEZASI KATLANDI

Yapılan kimlik sorgulamasının ardından ekipler, can güvenliğini hiçe sayarak motosiklette 9 yaşındaki çocuğu ile birlikte kasksız şekilde yolculuk yapan babaya Umumi Hıfzısıhha Kanunları gereğince 3 bin 180 lira para cezası uyguladı.

Sultanbeyli'de yasağa uymayan motosikletli ile polis arasında kovalamaca -4

Sultanbeyli'de yasağa uymayan motosikletli ile polis arasında kovalamaca -5

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