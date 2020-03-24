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Yasağı ihlal eden 65 yaş üzeri 390 kişiye işlem yapıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü olanlara yönelik yasağa uymayan toplam 390 kişiye adli ve idari işlem uygulandı.

DHA | 24.03.2020 - 14:37..
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İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını duyurmuştu.

390 KİŞİ CEZALANDIRILDI

21 Mart Cumartesi saat 00.00’dan sonra geçerli olmak üzere ilan edilen yasağı ihlal eden Türkiye genelinde 390 kişi hakkında polis ve jandarma ekipleri tarafından adli ve idari işlem yapıldı.

Yasağı ihlal eden 65 yaş üzeri 390 kişiye işlem yapıldı

1 YILA KADAR HAPİS TALEBİYLE İŞLEM YAPILABİLİYOR

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara idari para cezası olarak 3 bin 150 lira, kontrolde ikametlerinde bulunmayanlar ise valilikçe belirlenen yerlerde en çok 14 gün süreyle gözlem altına alınıyor.

Ayrıca TCK'nın 195. maddesi uyarınca 2 aydan bir yıla kadar hapis talebiyle adli işlem yapılabiliyor.

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