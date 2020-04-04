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Yasak, Diyarbakır girişinde araç kuyruğuna neden oldu

30 büyükşehre ve Zonguldak'a seyahatlerin koronavirüs önlemleri nedeniyle kısıtlanması kararının uygulanmaya başlanmasıyla, Diyarbakır’ın girişinde araç kuyruğu kilometrelerce uzadı.

DHA |
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Yasak, Diyarbakır girişinde araç kuyruğuna neden oldu

 

Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehre ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı.

Şanlıurfa yönünden Diyarbakır'a giriş yapmak için kontrol noktalarına gelen sürücüler, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Sürücüler, polis ekipleri tarafından seyahat izin belgeleri ve ateşleri kontrol edildikten sonra kente sokuldu.

Yasakla birlikte Diyarbakır'ın girişinde araç kuyruğu oluştu -3

ATEŞ ÖLÇÜMÜ VE MASKE KONTROLÜ

İstanbul’dan gelip memleketi Batman’a gitmek isteyen sürücülerden Bilal Akkoyun, yol boyu kontrol noktalarındaki sıkı denetimlerin olduğunu söyledi.

Akkoyun, "İstanbul'dan geliyorum Batman'a gidiyorum. Kontrol noktaları çok iyiydi. Herkesi tek tek kontrol ettiler. Ateşlerini ölçüyorlardı. Maskelerini kontrol ediyorlardı. Denetimleri olumlu görüyorum. Tek problem 8 şeridi 2 şeride düşürmeleriydi. Trafik çok yoğundu. Normalde 4 saat önce burada olmamız gerekiyordu. Maalesef daha yeni geliyoruz. İkametimiz burada, iş için oradaydık. Ülkemizdeki vatandaşlar iyi olsun da gerisi önemli değil" ifadelerini kllandı.

Yasakla birlikte Diyarbakır'ın girişinde araç kuyruğu oluştu -2

"KURALLARA UYMAK GEREKİYOR"

Bir başka sürücü Hatip Batmaz ise, görevli olarak geldiğini belirterek, "Mersin'den geliyorum. Adana'da bizim hidroelektrik santrallerine süpervizörlük yapıyorum. Şu an görev gereği seyahat ediyorum. Başka bir santrale bakmak için. Halkımızın kurallara uyması gerekiyor. Nihayetinde bunun kontrol altına alınabilmesi iyi bir faktör. İşi olmayan bizim gibi mecburi hizmet işi olmayanların dışarı çıkmamasını tavsiye deriz." şeklinde konuştu.

 


Yasakla birlikte Diyarbakır'ın girişinde araç kuyruğu oluştu -1

Yasakla birlikte Diyarbakır'ın girişinde araç kuyruğu oluştu -4

Yasakla birlikte Diyarbakır'ın girişinde araç kuyruğu oluştu -5

Yasakla birlikte Diyarbakır'ın girişinde araç kuyruğu oluştu -6

Yasakla birlikte Diyarbakır'ın girişinde araç kuyruğu oluştu -7

Yasakla birlikte Diyarbakır'ın girişinde araç kuyruğu oluştu -8

Yasakla birlikte Diyarbakır'ın girişinde araç kuyruğu oluştu -9

Yasakla birlikte Diyarbakır'ın girişinde araç kuyruğu oluştu -10

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