Yasak kararında hava sıcaklığı etkili oldu

Türkiye'de koronavirüse karşı büyük bir mücadele var.

Salgınla mücadelenin en önemli noktalarından biri izolasyon. Bu yüzden Türkiye genelinde vatandaşlara her gün evde kal çağrıları yapılıyor.

Geçtiğimiz haftalarda, yapılan tüm uyarılara rağmen güneşli havayı görenler soluğu parklarda sahillerde aldı.

Kimi yürüyüş yaptı, kimi koştu..

En kalabalık olan noktalar, Boğaz çevresi oldu.

İstanbul'un tamamında yollar boş kalırken Boğaz hattında uzun trafik kuyrukları bile oluştu.

Bu durum, virüsün yayılmasını tetikledi.

Bu hafta yurt genelinde hava sıcaklığı oldukça yüksek. Sokağa çıkma yasağı kararının alınmasında, sıcaklık değerleri de etkili oldu.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA DURUMU

İstanbul'da cumartesi günü 18 derece olan hava sıcaklığı, pazar günü 14 derece.

İzmir'de ise cumartesi günü hava sıcaklığı 24 derece, pazar günü 23 derece.

Ankara'da da durum farklı değil: Cumartesi 18, pazar 16 derece.

3 büyükşehirin yanı sıra diğer yasak kapsamındaki illerde de durum farklı değil.

YASAK GELMEDEN ÖNCE HAFTA SONU

YASAK SONRASI

İstanbul'da evde kal çağrısına uymayanlar var haberi