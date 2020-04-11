taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6971
Euro
7.3152
Altın
1685.82
Borsa
96470.97
Gram Altın
363.483
Bitcoin
46725.74

Yasak kararında hava sıcaklığı etkili oldu

Koronavirüse karşı yapılan tüm uyarılara rağmen güneşi görenler soluğu sahillerde alıyordu.

AA & Ensonhaber |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Yasak kararında hava sıcaklığı etkili oldu

Türkiye'de koronavirüse karşı büyük bir mücadele var.

Salgınla mücadelenin en önemli noktalarından biri izolasyon. Bu yüzden Türkiye genelinde vatandaşlara her gün evde kal çağrıları yapılıyor.

Geçtiğimiz haftalarda, yapılan tüm uyarılara rağmen güneşli havayı görenler soluğu parklarda sahillerde aldı.

Kimi yürüyüş yaptı, kimi koştu..

En kalabalık olan noktalar, Boğaz çevresi oldu.

İstanbul'un tamamında yollar boş kalırken Boğaz hattında uzun trafik kuyrukları bile oluştu.

Bu durum, virüsün yayılmasını tetikledi.

Bu hafta yurt genelinde hava sıcaklığı oldukça yüksek. Sokağa çıkma yasağı kararının alınmasında, sıcaklık değerleri de etkili oldu.

Yasak kararında hava sıcaklığı etkili oldu

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA DURUMU

İstanbul'da cumartesi günü 18 derece olan hava sıcaklığı, pazar günü 14 derece.

İzmir'de ise cumartesi günü hava sıcaklığı 24 derece, pazar günü 23 derece.

Ankara'da da durum farklı değil: Cumartesi 18, pazar 16 derece.

3 büyükşehirin yanı sıra diğer yasak kapsamındaki illerde de durum farklı değil.

YASAK GELMEDEN ÖNCE HAFTA SONU

Yasak kararında hava sıcaklığı etkili oldu

YASAK SONRASI

Yasak kararında hava sıcaklığı etkili oldu

İstanbul'da evde kal çağrısına uymayanlar var haberi

Yasak kararında hava sıcaklığı etkili oldu

İlginizi Çekebilir
Bakan açıkladı: Sokağa çıkmanın cezası ne
Sokağa çıkma yasağına uymayanlar, hapis ve para cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Mansur Yavaş'tan eve dönün çağrısı
İmamoğlu sokağa çıkma yasağı kararından neden haberdar edilmediğini sorgularken Mansur Yavaş'ın ilk sözleri "panik yapmayın, endişe etmeyin" oldu.
Fırsatçı fırıncı ekmek fiyatını 5 liraya çıkardı
İstanbul Bakırköy'deki bir fırıncı, kapının önündeki kuyruğu görünce fiyatlarına anında zam yaptı.
Fahrettin Altun: Paniğe kapılmayın
Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği illerde yaşayan vatandaşların paniğe kapılmamasını isteyen Altun, sosyal mesafenin korunmasını istedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Denizli'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç kuyruğu
Denizli'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç kuyruğu
870
2 günlük sokağa çıkma yasağı için kuruyemiş kuyruğu
2 günlük sokağa çıkma yasağı için kuruyemiş kuyruğu
457
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı tutuklandı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı tutuklandı
302
Ekmekleri fırıncılar ve sosyal destek grupları dağıtacak
Ekmekleri fırıncılar ve sosyal destek grupları dağıtacak
157
Bakan açıkladı: Sokağa çıkmanın cezası ne
Bakan açıkladı: Sokağa çıkmanın cezası ne
105
2 günlük sokağa çıkma yasağı için çuvalla ekmek aldı
2 günlük sokağa çıkma yasağı için çuvalla ekmek aldı
112
Rüştü Reçber koronavirüsü yendi
Rüştü Reçber koronavirüsü yendi
15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir