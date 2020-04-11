taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6971
Euro
7.3152
Altın
1685.82
Borsa
96470.97
Gram Altın
363.483
Bitcoin
46725.74

Yasak kararının ardından ortaya çıkan görüntüler

2 günlük sokağa çıkma yasağı kararını duyanlar sosyal mesafeyi unutup marketlere koştu, ilginç anlar oluştu.

AA & Ensonhaber |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Yasak kararının ardından ortaya çıkan görüntüler

İçişleri Bakanlığı'nın 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kararını almasının ardından insanlar detayları öğrenmeden soluğu market ve fırın önlerinde aldı. Genelgenin detaylarının geç açıklanması, panik havasının oluşmasında etkili oldu.

İŞTE GECE YAŞANANLARIN ÖZETİ

Bu sırada objektiflere ilginç görüntüler yansıdı.

Bazı insanlar çuvalla patatesler alıp evlerine götürürken bazıları da kocaman poşetlere ekmekleri doldurup evin yolunu tuttu.

Tıka basa dolan marketlerden tek ürünle çıkanlar da oldu.

Yasak kararının ardından ortaya çıkan görüntüler

Yasak kararının ardından ortaya çıkan görüntüler

Yasak kararının ardından ortaya çıkan görüntüler

Yasak kararının ardından ortaya çıkan görüntüler

Yasak kararının ardından ortaya çıkan görüntüler 

Yasak kararının ardından ortaya çıkan görüntüler

Yasak kararının ardından ortaya çıkan görüntüler

Yasak kararının ardından ortaya çıkan görüntüler

 

Yasak kararının ardından ortaya çıkan görüntüler

Yasak kararının ardından ortaya çıkan görüntüler

İlginizi Çekebilir
Erzincan'da marketlerdeki kalabalık tehlike saçıyor
Markette oluşan kalabalığı gören Erzincan Belediye Başkanı Aksun'un uyarılarına rağmen insanlar alışverişe devam etti.
Bor katkılı dezenfektan seri üretimde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından başlayan çalışmalar sonuç verdi. Türkiye, bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başladı.
Yasak kararında hava sıcaklığı etkili oldu
Koronavirüse karşı yapılan tüm uyarılara rağmen güneşi görenler soluğu sahillerde alıyordu.
Bakan açıkladı: Sokağa çıkmanın cezası ne
Sokağa çıkma yasağına uymayanlar, hapis ve para cezasıyla karşı karşıya kalacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Denizli'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç kuyruğu
Denizli'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç kuyruğu
942
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı tutuklandı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı tutuklandı
409
2 günlük sokağa çıkma yasağı için kuruyemiş kuyruğu
2 günlük sokağa çıkma yasağı için kuruyemiş kuyruğu
492
Bakan açıkladı: Sokağa çıkmanın cezası ne
Bakan açıkladı: Sokağa çıkmanın cezası ne
160
Ekmekleri fırıncılar ve sosyal destek grupları dağıtacak
Ekmekleri fırıncılar ve sosyal destek grupları dağıtacak
204
Yasak kararında hava sıcaklığı etkili oldu
Yasak kararında hava sıcaklığı etkili oldu
167
Sokak yasağının ardından caddelerde sessizlik
Sokak yasağının ardından caddelerde sessizlik
68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir