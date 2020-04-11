İçişleri Bakanlığı'nın 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kararını almasının ardından insanlar detayları öğrenmeden soluğu market ve fırın önlerinde aldı. Genelgenin detaylarının geç açıklanması, panik havasının oluşmasında etkili oldu.
İŞTE GECE YAŞANANLARIN ÖZETİ
Bu sırada objektiflere ilginç görüntüler yansıdı.
Bazı insanlar çuvalla patatesler alıp evlerine götürürken bazıları da kocaman poşetlere ekmekleri doldurup evin yolunu tuttu.
Tıka basa dolan marketlerden tek ürünle çıkanlar da oldu.
Yasak kararının ardından ortaya çıkan görüntüler