172 MİLYON İKRAMİYE! 1 Kasım 2022 Süper Loto sonuçları! İşte kazandıran numaralar..

Süper Loto 1 Kasım 2022 tarihli çekilişi dün akşam yapıldı. Şans oyunu tutkunları kazandıran numaraları araştırmaya başladı. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları..

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir şans oyunudur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru bilerek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Haftalardır devreden büyük ödülün 172.767.416,21 TL'ye ulaştığı Süper Loto'da dün akşam yapılan çekiliş sonucuna göre büyük ikramiyeyi kazanan yine çıkmadı.

Büyük ikramiyenin devrettiği çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarları şu şekilde;

01 Kasım 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları

Bu haftanın ilk çekilişi olan 1 Kasım Salı çekilişi dün akşam noter huzurunda gerçekleştirildi. İşte kazandıran numaralar..

11 - 16 - 26 - 27 - 33 - 38