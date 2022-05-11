0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi başvuru tarihleri 2022: Düşük faizli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?

0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi başvuru tarihleri 2022: Düşük faizli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşük gelirli vatandaşlara düşük faizli TOKİ konut kredisi verileceğini duyurdu. Peki 2022 Düşük faizli konut kredisi başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte başvuru şartları...

Küresel tedarik krizi sonucu konut fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Ev sahibi olmak isteyenleri zorlayan fiyatlarla mücadele ise hız kesmeden devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine toplantısında konut alacak olan vatandaşların yüzünü güldürecek bir kararı duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında düşük gelirli vatandaşlara kamu bankalarından düşük faizli konut kredisi imkanı sunulacağını duyurdu.

Düşük faizli konut kredileri başvurularının yakında başlayacağını söyleyen Erdoğan, üç 3 yeni konut paketinden söz etti.

Konutta alım-satımı kolaylaştıracak bu 3 yeni destek paketiyle aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi kullanılabilecek.

Ev almaya hayali kuran binlerce vatandaş ise 2022 düşük faizli konut kredisi başvuruları hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki 2022 düşük faizli konut kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar...

2022 Konut kredisi hakkında merak edilenler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, konutta alım-satımı kolaylaştıracak yeni konut paketini açıkladı.

Vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin artırılması, tamamlanmamış inşaatların bitirilerek konut arzının artırılması ve destekten faydalanan firmalarla konut fiyatlarını sabit tutmayı amaçlayan destek kapsamında 3 ayrı paket hayata geçiriliyor.

Açıklanan destek paketleriyle, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlar, fiyatı 2 milyon liraya kadar olan birinci el konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi kullanabilecek.

İkinci paket: Aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi

İkinci paket, birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası’na satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek.

Konut değeri 2 milyon lirayla sınırlı bu paket, 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıkların Türk Lirasına dönüşümünü teşvik etmektir.

Üçüncü paket: İnşaat sektörlerine kaynak

Üçüncü paket ise inşaat sektörüne yöneliktir. Mayıs ayı başı itibarıyla asgari yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin bir an önce tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık bir kaynak ayrıldı.

Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli bir rakama kadar ve 36 aya vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek. Böylece inşaat halindeki projelerin hızla tamamlanarak kısa vadedeki konut arzının artmasını, böylece fiyatların dengeye gelmesi hedefleniyor.

Konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nasıl yapılacak?

0.99 faizli konut kredisi başvuru tarihleri ve şartları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi dalgalanmadan korumak amacıyla konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz.

İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. Mayıs başı itibarıyla yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık.

1 yıl boyunca konut fiyatlarını duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli rakama kadar 36 ay vade ile finansmandan yararlanabilecek.

Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız. Müteahhitlere, şehir içinde küçük parsellere konut yapmaları için metrekaresi belli fiyatın üzerinde satılmama şartıyla uygun maliyetli kredi kullandıracağız.''