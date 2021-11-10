09.05'teki Antalya depremi

Finike'de bugün 09.05'te meydana gelen 1.8 büyüklüğündeki depremin koordinatlarında Atatürk'ün ölüm yılı olan 1938'in bulunması, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıl dönümü.

Tüm Türkiye, Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat olan 09.05'te saygı duruşuna geçti.

ANTALYA'DAKİ DEPREM GÜNDEM OLDU

Yurdun her köşesinden objektiflere ilginç fotoğraflar yansırken sosyal medyanın gündemine, Antalya'da yaşanan bir deprem oturdu.

Finike ilçesinde yaşana depremin gündem olmasının sebebi ise gerçekleştiği saat ve koordinatları.

SAAT VE KOORDİNAT DİKKAT ÇEKTİ

Deprem 1.8 gibi düşük bir büyüklükte olmasına rağmen, 10 Kasım 09.05'te yaşandı ve meydana geldiği koordinatlarda Atatürk'ün ölüm yılı olan 1938 değeri ile dikkat çekti.

Atatürk'ün ölüm yılı ve saatini Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesinde görenler, gözlerine inanamadı. Rasathanenin internet sayfasından alınan ekran görüntüleri paylaşım rekorları kırdı.