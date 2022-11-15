1 dönümü bile zengin ediyor! Bu bitkiyi dikenin sırtı yere gelmez...

1 dönümü bile zengin ediyor! Bu bitkiyi dikenin sırtı yere gelmez...

Kendi işini yapmak isteyenler ve toprakla uğraşmayı sevenler için iyi bir gelir sağlayan salep, üreticilerin yüzünü güldürüyor. Peki salep nasıl ekilir, nasıl izin alınır, ne kadar kazandırır?

Çiftçiliğe merak salan vatandaşlar, ekebilecekleri bitkileri araştırıyor. Hem toprakla haşır neşir olmak hemde kazanç sağlamak isteyenler için kaliteli seçeneklerden birisi de salep oluyor.

Endemik bitki türleri arasında yer aldığı için doğadan toplanması yasak olan ve Tarım ve Orman Bakanlığından özel izinle ekimi yapılan salep orkidesi, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Şimdilerde kilosu 2 bin liraya ulaşan salep, ekonomik değerinin yüksek olması ve yumrularının toz haline getirilerek içecek, dondurma, pastacılık ve kimya sektörlerinde kullanılması dolayısıyla talep gören salep orkidesinin üretim alanı her geçen yıl genişliyor.

İzin şart

Bilmeniz gereken ilk konu salep koruma altında olan endemik bir bitkidir. Yetiştirmeye karar verdiğiniz de öncelikle iliniz de bulunan Tarım Bakanlığının il - ilçe Müdürlüklerinden izin almanızdır.

1 dönümün hasadı

Salep soğanı bitkisi 2 ile 3 arası yumru yapmakta, dekara 100-125 kg yumru dikildiği takdirde 300-375 kg arasında verim elde edilmektedir.

Kış aylarında ekilen tohumlar nisan sonları ve mayıs aylarında filizlenir. Tohumların öncelikte topraktan sökülmesi yıkanması ve kaynatılarak kurutulması gerekmektedir.

En son aşamada ise bu tohumların öğütülüp toz haline getirilmesi kalır.

Devlet desteği

Salep yetiştiriciliği için devlet hibe ve destek paketleri vermektedir.

Salep yetiştiriciliği için 5-25 bin Avro arasında bir miktar belirlenmiştir. Buna göre, salep için verilecek destekler de bu miktarlar arasında olmaktadır.

Vatandaşın alacağı kredinin yüzde 50’si hibe olarak verilmektedir. Ayrıca bu kredilerden KDV, ÖTV, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Gümrük Vergisi gibi vergiler de alınmamaktadır.