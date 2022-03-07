ABD'de petrolün satışında kullanılan ölçü birimi galondur. Peki 1 galon kaç litreye denk gelir?

Galon, başta Birleşik Krallık ve Kuzey Amerika olmak üzere bazı ülkelerde kullanılan bir hacim ölçü birimidir.

Alınan ürünlerin hacimlerinin litre cinsinden hesaplanması ve anlaşmanın sağlanması için bir galonun kaç litre olduğu bilinmelidir.

Petrol satışlarında da "galon fiyatı" sıklıkla görülür.

Dünyanın en önemli yakıtı olan petrol, ABD'de galon ile satılıyor. ABD petrol fiyatları ile kıyaslama yapmak isteyenler ise "galon-litre" dönüşümünü araştırıyor.

Litre, petrol için aslında pek kullanılan bir ölçü birimi değil ancak petrol dönüşüm birimleri ile çevrilebiliyor.

Peki 1 galon kaç litredir? 1 galon petrol kaç litre? İşte detaylar...

1 GALON KAÇ LİTREDİR?

1 galon 3,785411784 kilograma denk gelir. Bu kadar küsurat gerektirmeyen işlemlerde 1 galon 3,79 kg hatta 4 kg olarak bile kullanılabilir.

1 kilogram ise 0,2641 galona eşittir

1 ABD (Sıvı) Galonu = 3,78 Litre’dir.

= 3,78 Litre’dir. 1 ABD (Kuru) Galonu = 4,04 Litre’dir.

= 4,04 Litre’dir. 1 İngiliz Galonu = 4,54 Litre’dir.

PETROL DÖNÜŞÜM BİRİMLERİ

1 Varil Ham Petrol = 159 Litre

1 Varil Ham Petrol = 0,136 Ton

1 galon akaryakıt = 3,785 Litre

1 metreküp = 1.000 litre