1 gramı 1 milyar dolar: Fransiyum nedir

Dünyanın en nadir bulunan elementlerinden Fransiyum'un gramı tam 1 milyar dolar olarak satışa sunuluyor. Peki bu kadar değerli olan Fransiyum nedir, ne işe yarar?

Dünyanın en nadir bulunan elementi Fransiyum Marguerite Perey tarafından 1939'da ismini aldığı Fransa'da keşfedildi.

Doğada keşfedilen son element olma özelliğini taşıyan Fransiyum laboratuvar dışında son derece az bulunur.

Herhangi bir zamanda yerkabuğunda bu izotoptan 30 gram (1 ons) gibi az bir miktarda bulunur; diğer izotopların tamamı yapay olarak elde edilir.

Peki bu nadir element nedir ve ne işe yarar? İşte Fransiyum elementinin özellikleri...

FRANSİYUM NEDİR, NE İŞE YARAR?

Fransiyum elementinin bilinen bir kullanım alanı bulunmamaktadır. Doğada nadir bulunması ve kararsız izotoplara sahip olması nedeniyle bu ilginç elementin harcanılması istenmiyor.

Fransiyum, kararsızlığı ve nadir bulunuşunedeniyle ticari amaçlı kullanılmaz. Element biyoloji ve atomik yapı alanlarında araştırma amaçlı kullanılır.

Bilinen tek kullanım alanı spetroskopidir. Spektroskopi en çok tanınan hali ile maddenin özelliklerinin, soğrulan ve salınan parçacıklar, ışık, veya ses aracılığı ile incelenmesidir. Yani bu demek oluyor ki diğer elementlerin incelenmesi sırasında kullanılmaktadır.