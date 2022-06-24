1 hafta fiyatına ömür boyu tatil Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da

Sur Yapı Şirketler Grubu, geleceğin yükselen değeri olan ‘paylaşım ekonomisi’ anlayışıyla geliştirdiği Sur Yapı Tatil Evleri Antalya ile tatil ve yatırım kavramlarını bir araya getiriyor

Gayrimenkul, perakende ve enerji sektörlerindeki 30 yıllık deneyimini turizm sektörüne taşıyan Sur Yapı, ‘yeni nesil tatil’ anlayışıyla geliştirdiği Sur Yapı Tatil Evleri Antalya ile 1 hafta fiyatına ömür boyu ayrıcalıklı tatil vaat ediyor. Haziran döneminde 80 bin, Temmuz ve Ağustos döneminde ise 100 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan devre mülkler, paylaşım ekonomisi anlayışıyla tatil ve yatırım kavramlarını bir araya getiriyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, yatırımcısına tapulu tatil evinde, 5 yıldızlı otel konforunda dört mevsim tatil imkânı sağlarken yüksek prim ve kira getirisi potansiyeliyle tatil evi konseptindeki devre mülkünde para kazanma fırsatı sunuyor.

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan devre mülk alanlar, kendi tapulu evlerinde, 5 yıldızlı otel konforunda, ömür boyu dört mevsim tatil seçeneklerine sahip olurken kullanmadığı dönemlerde kiraya verip gelir elde etme imkânı buluyor. Antalya devre mülk sahipleri ayrıca günden güne değerlenen tapulu bir mülk sahibi oldukları için yatırımlarını enflasyona karşı koruyabilecek ve değer artışından faydalanabilecek. Yeni nesil tatil anlayışıyla hazırlanan projedeki tatil evleri, haziranda 80 bin liradan, temmuz ve ağustosta ise 100 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Tatil ve yatırım bir arada

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Sur Yapı Tatil Evleri Antalya projesiyle dört mevsim tatil imkanı sunduklarını belirterek “Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan 4 kişilik 1 hafta tatil fiyatına ev alanlar, tapulu evlerinde, 5 yıldızlı otel konforunda, ömür boyu tatil imkânına kavuşacak” dedi. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’nın aynı zamanda kazançlı bir yatırım fırsatı sunduğunu da vurgulayan Elmas, “Sur Yapı Tatil Evleri’nden alınacak tapulu devre mülkler günden güne değer kazanarak kira getirisi potansiyeliyle tatilden para kazanma imkânı da oluşturacak” diye konuştu.

1 hafta fiyatına ömür boyu tatil Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da VİDEO

Kullandığın kadar öde

Paylaşım ekonomisinin gelecekte yükselen bir değer olarak kendini göstereceğini ifade eden Elmas, “İnsanlar herhangi bir ürünü ya da hizmeti kullanmadığı zamanlarda ödemek istemiyor. Çağımızın anlayışı paylaşım, sürdürülebilirlik ve verimlilik… Yeni nesil tatil evleri, uygun fiyatlı ve kazançlı tatil sağlayan paylaşım ekonomisini kullanmasıyla ön plana çıkıyor. Sur Yapı Tatil Evleri’nin sakinleri kullandığı dönem içinde tükettiği hizmet kadar para ödeyecek, isteyen tatil hakkını kullanmadığı dönemde yüksek kira getirisiyle devrederek gelir sağlayacak. 5 yıldızlı otel konforuna sahip Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, bu yükselen trendi karşılıyor ve kendisine yapılan yatırımı çok kısa sürede amorti etme ile kara geçme şansı sağlıyor. Devre mülkün yatırım değeri katlanarak artarken hem tatil hem de yatırım birlikte elde ediliyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da ömür boyu kullanabilecek devre mülkün tapusu ise hisse oranında ve satın alırken belirlenen tarih aralığında kullanım haklarıyla alıcılara ömür boyu sunuluyor” dedi.

Sağlıklı, güvenli ve konforlu

Pandemi ve sonrasında pek çok alanda olduğu gibi tatil anlayışında da değişim yaşandığına dikkat çeken Elmas, şunları söyledi:

“Sur Yapı Şirketler Grubu olarak değişimi yakından takip ediyor, yılların bilgi birikimi ile geleceğin yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Bu anlayışla geliştirdiğimiz turizm sektöründeki ilk yatırımımızı da güçlü bir projeyle gerçekleştiriyoruz. Sektöre sadece dev bir turizm yatırımı kazandırmakla kalmıyoruz aynı zamanda pandemi ve sonrasındaki ekonomik konjonktürün değiştirdiği tatil beklentilerine yeni nesil çözümler getiriyoruz. Pandemiyle birlikte hayatımıza giren yeni normal, birçok kişide kalıcı alışkanlıklar geliştirdi ve değişen ihtiyaçlara paralel olarak insanların doğal bir yönelişi var. Üzerinde titizlikle çalışarak geliştirdiğimiz Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da yeni nesil tatil evleri anlayışına uygun şekilde tatil ve ev kavramlarının yaşamdaki karşılıkları buluşuyor… Öncelikle güven ve konforu buluşturuyoruz. Tatil Evleri konseptinde, evdeymişçesine izole ve güvenlik sağlanırken aynı zamanda 5 yıldızlı bir otelin sunduğu konfor ve hizmetler sunuluyor. Resepsiyondan oda servisine kadar 7/24 tüm otel imkanlarına sahip evinizde her mevsim özel hissetmeniz sağlanıyor ve geriye mis gibi orman havası ile balkonda huzuru yakalamak, 5 yıldızlı tesisin imkanlarından yararlanmak kalıyor.”

Yüksek tatil fiyatlarına kalıcı çözüm

Pandemi sonrası tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ortaya çıkan yüksek enflasyon nedeniyle tatil fiyatlarının çok yükseldiğine dikkat çeken Z. Altan Elmas, yeni nesil tatil evlerinin bu soruna da çözüm getirdiğini söyledi. Sur Yapı Tatil Evleri projesiyle bir haftalık tatil fiyatına ömür boyu tatil imkânı veren bir ürün sunduklarını anlatan Elmas, “Üstelik içinde bulunduğumuz enflasyonist ortama rağmen, bu ürüne vade farksız taksitlerle sahip olmak ve ömür boyu, hatta gelecek kuşakların bile tatil maliyetini ortadan kaldırmak mümkün. Çünkü Sur Yapı Tatil Evleri’ndeki tapulu mülkünüzü çocuklarınıza, torunlarınıza miras bırakabiliyorsunuz” dedi.

Ayrıcalıklı tatil beklentileri karşılanıyor

Dijital çağın kavramı olan ‘Kişiselleştirilmiş Hizmet’e dikkat çeken Elmas, şöyle devam etti:

“Konukların tercihlerine göre kişiye özel hizmet çağımızın olmazsa olmazı… Bu mantıkla 7/24 otel hizmetleri ön plana çıkıyor. Konuklar ihtiyaçları olan pek çok hizmeti kendi taleplerine göre organize edebiliyor. Diğer taraftan devre mülk sahipleri tek valizle kendi evine yolculuk yapabiliyor.” şeklinde konuştu.

Kumsallı yüzme havuzu ve özel plajı ön plana çıkıyor

Sur Yapı Tatil Evleri’nin kumsallı yüzme havuzu ve Konyaaltı sahilinde kendine ait bir plajı bulunduğuna dikkat çeken Elmas, “Tesisimiz kumsallı yüzme havuzu, farklı temalardaki havuzları ve aquapark’larından çocuk havuzlarına kadar birçok ayrıcalık sunuyor. Kadınlara özel yüzme havuzlarının her biri farklı büyüklükte. Dalga havuzu, kapalı, sıcak ve soğuk su yüzme havuzu ile sonsuzluk ve zen havuzları gibi birçok aktivite alanı devre mülk alıcılarımızın tercihine sunduğumuz geniş yelpaze arasına dahil. Ayrıca cilt ve vücut bakımı ile beden ve ruh sağlığını kapsayıcı Spa & Wellness imkanları, yoga, pilates, voleybol, futbol, tenis gibi spor kulübümüz var. Bisiklet parkurumuz, spor alanlarımız bulunuyor. Çocuklar için gözetmenler eşliğinde açık ve kapalı oyun alanlarımız var. Uzman gözetmenler eşliğinde eğitici ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

32 bin metrekare ormana komşu

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya tesisinin, 32 bin metrekare bir ormanlık alana komşu olduğunun bilgisini paylaşan Elmas “Farklı uzunluklarda koşu ve yürüyüş parkur alanları bulunuyor. Komşularla birlikte hoş vakit geçirilebilecek orman alanı içerisinde planlanmış ortak alanlarla unutulmayacak tatilin kapıları aralanıyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da ayrıca sağlıklı bir vücuda ve ruha sahip olmak için spor kulübü, fitness, yoga, pilates, voleybol, kardio, basketbol, mini futbol, tenis ve stüdyo dersleri gibi aktiviteler yapmak mümkün” dedi.

Günlük gezi rotaları ile zengin alışveriş olanağı

Yılın farklı dönemlerinde Antalya ve komşu kentlerde tarihi ve doğal güzelliğe sahip sayısız merkeze günü birlik tur rotalarının düzenleneceğini ifade eden Elmas, bu konseptte konukların dört mevsim tatil yapabileceği alternatifler düşünüldüğünü anlattı. İsteyenlerin Sur Yapı Tatil Evleri bünyesindeki tematik ve özel havuzları, özel plaj ve sosyal tesisleri kullanırken isteyenlerin günü birlik olarak doğa, kültür ya da kış turizmine uygun aktiviteler yapabileceğini dile getiren Elmas, şöyle devam etti:

“Projemiz isteyenlerin nitelikli tatile düzenli olarak ulaşmasına imkan sağlıyor. Antalya’yı merkez kabul ederek alternatiflere bakacak olursak; yeni nesil tatil evleri sakinleri, aynı zamanda dört mevsim tatil yapma imkânı buluyor. Sadece deniz, kum, güneş değil tarih sevenler günübirlik turlarla Olimpos'tan Sagalosos'a antik yolculuğa çıkıyor. Doğa severler Köprülü Kanyon’da rafting yapabiliyor, Salda Gölü’nde sakinliği kucaklayabiliyor ve Düden Şelalesi’nin eşsiz manzarasının keyfini çıkarabiliyor. Torosların eteğindeki bol oksijenli orman havası, her daireye ait geniş balkonu ve diğer avantajlarıyla projede, geleceğin beklentileri karşılanıyor. Antalya’nın dünyaca ünlü koy ve plajlarında planlanacak tekne turlarıyla keyifli vakit geçirme imkânı sağlanıyor.”

Saklıkent, Alanya Akdağ ve Isparta Davraz Kayak Merkezi’nin Sur Yapı Tatil Evleri Antalya sakinlerine kayak, kızak, snowboard, kar raftingi gibi kış sporları alternatifleri sunduğunu vurgulayan Elmas, “Antalya eşsiz doğası ve iklimiyle aynı gün içinde hem sahilde denize girilebilecek hem de Saklıkent’te kayak yapılabilecek dünyadaki nadir yerlerden biri” dedi.

Kafe, restoran ve mağazalarıyla bir tatilden daha fazlası

7/24 yaşayan bir tesis olarak planlanan Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’nın ulaşım ağlarına yakın konumda yer aldığına dikkat çeken Elmas, “Devre mülk alıcıları hemen yanı başındaki Antray’a binerek ister Kaleiçi'nde, ister Konyaaltı'nda ya da Lara'da alışveriş yapıp, Sur Yapı Tatil Evleri Antalya'nın mağazalarında, kafe ve restoranlarında da keyifli vakit geçirebilecekler. ATV, trekking, dağ yürüyüşü, kaya tırmanışı, paintball, offroad gibi uzman kadro eşliğinde açık hava sporlarının da yapılacağı tesisteki devre mülk daireler içerisinde beyaz eşyalar, oturma grupları küçük ev aletleri ve ev tekstili gibi her türlü ihtiyaca cevap veren eşyalar bulunuyor” diye konuştu.

Antalya’nın yeni turizm bölgesi

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya projesiyle aynı zamanda Akdeniz’in incisi Antalya’ya yeni bir turizm bölgesi kazandırdıklarının altını çizen Z. Altan Elmas, “Antalya’nın dört mevsim yaşayan iklimi nedeniyle doğanın verdiği bu eşsiz ayrıcalığı dört mevsim tatil formuyla devre mülk alıcısına sunuyoruz. Turizm sezonunun neredeyse yılın tamamına yayıldığı Antalya’da kış aylarında bile sıcaklık 10 ile 20 derece arasındadır. Bu eşsiz özelliği Antalya’ya Türkiye’nin ‘Turizm Başkenti’ unvanını kazandırıyor” şeklinde konuştu.

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da yer alan evlerin hem geniş balkonlu hem de aynı anda birçok kişinin konaklamasına imkân tanıyacak şekilde tasarlandığını anlatan Elmas, 1+1 evlerin 4 kişi, 2+1 evlerin 6 kişi, 3+1 evlerin ise 8 kişi kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Haziran’da 80 bin, Temmuz ve Ağustos’ta 100.000 TL’den başlayan fiyatlar

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’daki satılık devre mülkleri haziran döneminde peşin alımlarda 80 bin liradan başlayan fiyatlarla sunduklarını söyleyen Elmas, temmuz ve ağustos dönemlerinde ise peşin başlangıç fiyatının 100 bin lira olacağını belirterek “Şimdi alan kazanıyor” dedi.

Vadeli alımlarda 24 ay taksit

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan taksitle devre mülk almak isteyenler çok özel bir ödeme planı oluşturduklarını açıklayan Elmas, söyle devam etti:

“Vadeli ödeme planımızdan yararlanmak isteyenler, toplam tutarın yüzde 35’ini peşin verdikten sonra kalan tutarı vade farksız 24 eşit taksitle ödeyebiliyor. Devre mülk fiyatları, bulunduğu kata, cepheye, metrekareye ve seçilen tarihe göre değişiyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da devre mülk tapusu, hissesi oranında ve satın alırken belirlediği tarih aralığındaki kullanım haklarıyla tümüyle kişinin kendisine aittir.” Detaylı bilgiyi “tatilevleriantalya.suryapi.com.tr” adresinde bulabilirsiniz.