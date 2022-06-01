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    1 Haziran Dünya Bankacılar Günü: Bankacı eşe, dosta, akrabaya kutlama mesajları 2022

    1 Haziran Dünya Bankacılar Günü'nde kutlama mesajları gündemde. Bankacılık mesleği yapan tanıdıklarına mesaj atmak isteyenler, "bankacılar günü "sözlerini araştırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 09:45
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    1 Haziran Dünya Bankacılar Günü: Bankacı eşe, dosta, akrabaya kutlama mesajları 2022

    1 Haziran Dünya Bankacılar Günü olarak kutlanıyor.

    21. yüzyılda dijital ağırlıklı sürdürülse de bankacılık milyonlarca insanın mesleği ve gelir kapısı oldu.

    Bankacı sevdiklerine ne tanıdıklarına mesaj göndermek isteyenler, bankacılığa dair sözleri ve mesajları araştırıyor.

    Anneye, babaya, eşe, sevgiliye, kardeşe ve arkadaşa bankacılar günü kutlama mesajları arama motorlarında sorgulanıyor.

    İşte 1 Haziran Bankacılar Günü sözleri ve Bankacılar Günü mesajları…

    Bankacılar günü kutlama mesajları 2022

    Banka hesapları, ordulara karşı koymaktan daha tehlikelidir.

    Borsa, kapitalist ekonominin kalbinin attığı yerdir.

    Banka açarak soymak bir banka katibini soymaktan daha kolaydır. - Earl Warren

    Bana bir ülkenin parasını kontrol hakkı verin kimlerin kanun koyduğunu umursamam. - Bertolt Brecht

    Eğer bir şehirde en yüksek ve en güzel binalarının banka olduğunu görürseniz, o şehir tehlikede demektir. - Bauer Rotschild

    Borsa, kapitalist ekonominin kalbinin attığı yerdir. - Edward Abbey

    Bankaların özgürlüklerimiz için önümüzde duran ordulardan daha tehlikeli olduğuna inanıyorum. - Pollock

    Halkın bizim bankacılık ve para sistemimizden hiçbir şey anlamadıklarından dolayı memnunum, eğer anlasalardı yarın sabahtan önce bir devrim olurdu. - Thomas Jefferson

    Bankalar, toplumumuzun kazanılmamış para arayan unsurları için neredeyse karşı konulamaz bir çekimdir. - J. Edgar Hoover

    “Bankacılık bilgi işinin bir dalıdır.” – Walter Wriston

    “İyi bankacılık, iyi kanunlarla değil, iyi bankacılar tarafından üretilir.” – Hartley Withers

    “Bankacılık çok tehlikeli bir iştir. Riskli olduğunu anladığınızda ise iş işten geçmiştir. Büyük fırtınalar sunan sakin sular gibidir.” – Nassim Nicholas Taleb

    Banker; size güzel havalarda bir şemsiye verip, yağmurlu bir gün geri alan adamdır.

    1 Haziran Dünya Bankacılar Günü: Bankacı eşe, dosta, akrabaya kutlama mesajları 2022 #1


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