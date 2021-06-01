- Haberler
- Yaşam Haberleri
- 1 Haziran Dünya Bankacılar Günü: Bankacılık ile ilgili sözler ve mesajları 2021
1 Haziran Dünya Bankacılar Günü: Bankacılık ile ilgili sözler ve mesajları 2021
- Haber Merkezi
- 01.06.2021 - 09:46
1 Haziran Dünya Bankacılar Günü olarak kutlanıyor.
Bankacı sevdiklerine ne tanıdıklarına mesaj göndermek isteyenler, bankacılığa dair sözleri ve mesajları araştırıyor.
İşte Bankacılar Günü sözleri ve Bankacılar Günü mesajları…
BANKACILIK İLE İLGİLİ SÖZLER
“Bankacılık bilgi işinin bir dalıdır.” – Walter Wriston
“İyi bankacılık, iyi kanunlarla değil, iyi bankacılar tarafından üretilir.” – Hartley Withers
“Bankacılık çok tehlikeli bir iştir. Riskli olduğunu anladığınızda ise iş işten geçmiştir. Büyük fırtınalar sunan sakin sular gibidir.” – Nassim Nicholas Taleb
Banker; size güzel havalarda bir şemsiye verip, yağmurlu bir gün geri alan adamdır.
Tasarruf, geciktirilmiş harcamadır.
Banka hesapları, ordulara karşı koymaktan daha tehlikelidir.
Borsa, kapitalist ekonominin kalbinin attığı yerdir.
Banka açarak soymak bir banka katibini soymaktan daha kolaydır. - Earl Warren
Bana bir ülkenin parasını kontrol hakkı verin kimlerin kanun koyduğunu umursamam. - Bertolt Brecht
Eğer bir şehirde en yüksek ve en güzel binalarının banka olduğunu görürseniz, o şehir tehlikede demektir. - Bauer Rotschild
Borsa, kapitalist ekonominin kalbinin attığı yerdir. - Edward Abbey
Bankaların özgürlüklerimiz için önümüzde duran ordulardan daha tehlikeli olduğuna inanıyorum. - Pollock
Halkın bizim bankacılık ve para sistemimizden hiçbir şey anlamadıklarından dolayı memnunum, eğer anlasalardı yarın sabahtan önce bir devrim olurdu. - Thomas Jefferson
Bankalar, toplumumuzun kazanılmamış para arayan unsurları için neredeyse karşı konulamaz bir çekimdir. - J. Edgar Hoover