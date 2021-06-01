1 Haziran Dünya Bankacılar Günü: Bankacılık ile ilgili sözler ve mesajları 2021

1 Haziran Dünya Bankacılar Günü: Bankacılık ile ilgili sözler ve mesajları 2021

1 Haziran Dünya Bankacılar Günü olarak kutlanması nedeniyle bankacılığa dair sözler ve mesaj araştırmaları hız kazandı. İşte bankacılık sektörüne dair özlü mesajlar...

1 Haziran Dünya Bankacılar Günü olarak kutlanıyor.

Bankacı sevdiklerine ne tanıdıklarına mesaj göndermek isteyenler, bankacılığa dair sözleri ve mesajları araştırıyor.

İşte Bankacılar Günü sözleri ve Bankacılar Günü mesajları…

BANKACILIK İLE İLGİLİ SÖZLER

“Bankacılık bilgi işinin bir dalıdır.” – Walter Wriston



“İyi bankacılık, iyi kanunlarla değil, iyi bankacılar tarafından üretilir.” – Hartley Withers



“Bankacılık çok tehlikeli bir iştir. Riskli olduğunu anladığınızda ise iş işten geçmiştir. Büyük fırtınalar sunan sakin sular gibidir.” – Nassim Nicholas Taleb

Banker; size güzel havalarda bir şemsiye verip, yağmurlu bir gün geri alan adamdır.

Tasarruf, geciktirilmiş harcamadır.

Banka hesapları, ordulara karşı koymaktan daha tehlikelidir.

Borsa, kapitalist ekonominin kalbinin attığı yerdir.

Banka açarak soymak bir banka katibini soymaktan daha kolaydır. - Earl Warren

Bana bir ülkenin parasını kontrol hakkı verin kimlerin kanun koyduğunu umursamam. - Bertolt Brecht

Eğer bir şehirde en yüksek ve en güzel binalarının banka olduğunu görürseniz, o şehir tehlikede demektir. - Bauer Rotschild

Borsa, kapitalist ekonominin kalbinin attığı yerdir. - Edward Abbey

Bankaların özgürlüklerimiz için önümüzde duran ordulardan daha tehlikeli olduğuna inanıyorum. - Pollock

Halkın bizim bankacılık ve para sistemimizden hiçbir şey anlamadıklarından dolayı memnunum, eğer anlasalardı yarın sabahtan önce bir devrim olurdu. - Thomas Jefferson

Bankalar, toplumumuzun kazanılmamış para arayan unsurları için neredeyse karşı konulamaz bir çekimdir. - J. Edgar Hoover