1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Kafe, restoran ve işletmeler için geri sayım...

1 Haziran'da mekanlar açılacak mı? Kafe, restoran ve işletmeler için geri sayım...

Kademeli normalleşme kararlarının esnetilmesi için gözler 1 Haziran tarihine çevrildi. Peki 1 Haziran'da kafe ve restoranlar açılacak mı? İşte son gelişmeler...

Koronavirüsle mücadelede vaka sayısı tam kapanma ile kontrol altına aldıktan sonra 17 Mayıs’ta “kademeli normalleşme”ye geçen Türkiye’de gözler 1 Haziran’da başlayacak yeni döneme çevrildi.

1 Haziran öncesinde toplanan Bilim Kurulu'nun gündeminde normaleşme kararları yer alıyor. Kuruldan çıkacak tavsiyeler Kabine toplantısının ardından karara bağlanacak ve kamuoyuna duyurulacak.

Vatandaşlar ve işletme sahipleri mekanların ne zaman açılacağına dair ayrıntıları araştırıyor. Kafeler, restoranlar, çay bahçeleri ve diğer sosyal mekanlar 1 Haziranda açılacak mı sorusu gündemde yerini aldı.

Peki 1 Haziran'a mekanlar açılacak mı? İşte ayrıntılar..

KAFE VE RESTORANLAR 1 HAZİRAN'DA AÇILACAK MI?

Tam kapanma süreci sonrasında 17 Mayıs’tan itibaren uygulanmaya başlayan kademeli normalleşme sürecinin bitmesine sayılı günler kala, 1 Haziran sonrasıyla ilgili son dakika gelişmeler merak ediliyor.

Kafeler ve restoranların durumu ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

1 Haziran sonrasında gel al ve paket servis dışında ‘kontenjanlı’ olarak iş yerlerinin müşterilere açılması gündeme gelebilecek. Bu çerçevede iş yerlerinin büyüklük ve kapasitesine göre hizmet verebileceği bir formül konuşuluyor.

Uzun süredir masada müşteri kabul etmeyen yeme içme yerlerinin durumu da masaya yatırılacak. Yeme içme yerlerinin açık ve kapalı alanlarında belirli kapasiteyle müşteri kabul edilmesine izin verilmesi bekleniyor.

Kesin karar 1 Haziran öncesinde gerçekleşmesi beklenen Kabine Kurulu toplantısının ardından netleşecek.