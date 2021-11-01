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- 1 Kasım 2021: Bugün hava nasıl olacak?
1 Kasım 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 01.11.2021 - 10:04
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ardahan dışında) bölgeleri ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz, Güney Ege ile Güneydoğu Anadolu’nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Antalya, Isparta, Aydın, Muğla, Tunceli, Muş, Bingöl çevreleri ile Diyarbakır’ın doğusunda yerel olarak kuvvetli, olması bekleniyor.
Vatandaşlar 1 Kasım 2021 Pazartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 1 Kasım 2021...
1 KASIM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 17°C
- Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İZMİR °C, 21°C
- Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MANİSA °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Antalya ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- ADANA °C, 25°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 20°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- HATAY °C, 26°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MERSİN °C, 24°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- ÇANKIRI °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
- KONYA °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- KASTAMONU °C, 17°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer çok bulutlu, Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 24°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 24°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- TOKAT °C, 23°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- TRABZON °C, 21°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan dışında) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- ERZURUM °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu
- KARS °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu
- MALATYA °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- VAN °C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 21°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- GAZİANTEP °C, 21°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİİRT °C, 21°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 25°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı