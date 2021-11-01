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Hafif yağmur 13 C

    1 Kasım 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 1 Kasım 2021 Pazartesi hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 10:04
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    1 Kasım 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ardahan dışında) bölgeleri ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz, Güney Ege ile Güneydoğu Anadolu’nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların; Antalya, Isparta, Aydın, Muğla, Tunceli, Muş, Bingöl çevreleri ile Diyarbakır’ın doğusunda yerel olarak kuvvetli, olması bekleniyor.

    Vatandaşlar 1 Kasım 2021 Pazartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 1 Kasım 2021...

    1 KASIM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • EDİRNE °C, 17°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
    • İSTANBUL °C, 16°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
    • KIRKLARELİ °C, 16°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
    • KOCAELİ °C, 16°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

    EGE

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 13°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
    • DENİZLİ °C, 18°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • İZMİR °C, 21°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • MANİSA °C, 19°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    1 Kasım 2021: Bugün hava nasıl olacak? #1

    AKDENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların Antalya ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    • ADANA °C, 25°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • ANTALYA °C, 20°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
    • HATAY °C, 26°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • MERSİN °C, 24°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ANKARA °C, 19°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
    • ÇANKIRI °C, 19°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
    • ESKİŞEHİR °C, 13°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
    • KONYA °C, 19°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • BOLU °C, 14°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
    • DÜZCE °C, 16°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
    • KASTAMONU °C, 17°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
    • ZONGULDAK °C, 16°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve yer çok bulutlu, Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • AMASYA °C, 24°C
    • Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
    • SAMSUN °C, 24°C
    • Parçalı ve yer yer çok bulutlu
    • TOKAT °C, 23°C
    • Parçalı ve yer yer çok bulutlu
    • TRABZON °C, 21°C
    • Parçalı ve yer yer çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan dışında) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    • ERZURUM °C, 14°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu
    • KARS °C, 13°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu
    • MALATYA °C, 18°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
    • VAN °C, 16°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    1 Kasım 2021: Bugün hava nasıl olacak? #2

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    • DİYARBAKIR °C, 21°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
    • GAZİANTEP °C, 21°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • SİİRT °C, 21°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • ŞANLIURFA °C, 25°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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