1 Kasım 2022 hava durumu raporu: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 1 Kasım Salı hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Rize çevreleri ve Artvin’in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve İç kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 1 Kasım 2022...

1 Kasım 2022 Salı hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava görülüyor. Sıcaklık bölgede 20 ile 25 derece arasında ölçülüyor. Edirne ve Bursa dolaylarında gece sıcaklık 7-8 derecelere iniyor.

Ege Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde hava az bulutlu ve güneşli. Sıcaklık bu dönemde Kıyı Ege'de 24-25, iç kesimlerde 17-18 derecelerde ölçülüyor.

Akdeniz Bölgesinde de üç günlük dönem az bulutlu ve güneşli geçiyor. Sıcaklık bölgede en yüksek 26-27 derecelerde ölçülecek.

İç Anadolu Bölgesinde sis etkili oluyor. Sıcaklık bölgede en yüksek 15 ile 17 derece arasında ölçülüyor. Gece ise batı kentlerde 2-3, doğu kentlerde 0 dereceye kadar düşüyor. Çarşamba günü sis etkisini yitiriyor.

Karadeniz Bölgesinde hava çok bulutlu ve yağışlı. Yağış Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli şekilde olacak. Yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların yol açabileceği heyelan, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.

Doğu Anadolu Bölgesinin batı kesimlerinde hava parçalı bulutlu. Kalan yerlerde çok bulutlu ve yağışlı bir hava görülüyor. Sıcaklık Kars ve Erzurum'da 10-11, Malatya'da 19 derece ölçülüyor.