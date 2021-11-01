1 Kasım Azizler Günü nedir, neden ve kimler tarafından kutlanır?

1 Kasım Azizler Günü nedir, neden ve kimler tarafından kutlanır?

İngilizce’de All Saint’s Day ve Lehçe’de Wszystkich Świętych olarak bilinen Azizler Günü, Türkçe’de daha çok Ölüleri Anma Günü olarak biliniyor. Peki Azizler Günü nedir ve neden kutlanır?

1 Kasım 2021 Pazartesi, Hristiyan alemi tarafından Azizler Günü olarak kutlanıyor.

Cadılar Bayramı'nın hemen akabinde kutlanan Azizler Günü, merak edenler tarafından araştırılıyor.

1 Kasım Azizler Günü nedir, nasıl ve neden kutlanır, kimler kutlar gibi detaylar merak ediliyor.

Azizler günü, cennettekiler ile yaşayanlar arasında güçlü bir ruhsal bağ olduğuna dair bir inançtan ortaya çıkıyor. İşte Azizler günü hakkında bilgiler...

1 KASIM AZİZLER GÜNÜ NEDİR?

Tüm Yalılar Günü , Yortusu , Tüm Azizler Şöhreti veya Tüm Azizler Cemaati olarak da bilinen Tüm Azizler Günü , bilinen ve bilinmeyen tüm azizlerin onuruna kutlanan bir Hristiyan festivalidir.

Her sene 1 Kasım‘da kutlanan Azizler Gününde bilinen ve bilinmeyen tüm azizler ve ayrıca şehit düşen askerler anılır.

All Saints Day, azizlerinin yaşamları ve ölümleri için Tanrı'ya ciddi bir şükran sunmak, iyi bilinenleri ve bilinmeyenleri hatırlamakla ilgilidir.

KUTLAMALAR

All Saints Day için dünya çapında gelenekler farklılık gösterse de, ortak tema aile ile kutlama ve ölenlerin anılmasıdır.

Kiliseye gidilir, aile büyükleri ile buluşulur ve ve mezarlık ziyareti yapılır.

Azizler gününe özel yapılan uçurtmaların kuyruklarına, mezarlıkta sonsuz istirahatlerinde olan sevdiklerine özel mesajlar iliştiriyor. İnanışa göre uçurtma ne kadar yükselirse, mesaj sevilen kişinin cennetteki ruhuna ulaşmaya daha yakın oluyor.