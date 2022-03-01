1 Mart Muhasebeciler Günü kutlama mesajları 2022: Muhasebeci eşe, dosta, meslektaşa...

Ülkemizde geniş bir iş alanına sahip olan muhasebecilik, 1 Mart'ta kutlanıyor. Muhasebeci mesleğini yapan tanıdıklarının bu gününü kutlamak isteyenler ise ilgili mesaj ve sözleri araştırıyor.

Muhasebe meslek mensupları tarafından kutlanan “muhasebeciler günü” dünyada ve Türkiye’de farklı tarihlerde kutlanıyor.

Günün isimlendirilmesinde “muhasebe günü” (accounting day) veya muhasebeciler günü (accountant’s day) tabirlerinin her ikisi de kullanıyor.

Muhasebeci olarak çalışan ve bu mesleği icra edenlere mesajlar göndermek isteyenler, ilgili sözler ve mesajları araştırıyor

İşte 1 Mart Muhasebeciler Günü mesajları ve sözleri 2022...

1 MART MUHASEBECİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Uluslararası muhasebeciler günü (International Accountant’s Day) her yıl 10 Kasım’da tüm dünyada kutlanıyor.

Türkiye muhasebeciler gününü farklı bir tarih olarak kutlayan ülkelerden birisi. Türkiye’de muhasebeciler günü 1 Mart’ta olarak kutlanıyor.

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Resmi Gazetede yayımlandığı tarih olan 01.06.1989 tarihinden hareketle önceleri Haziran ayının ilk haftası “Muhasebe Haftası” olarak kutlanıyordu. Ancak, haziran ayında etkinliklerin sönük geçmesi nedeniyle farklı bir tarih arayışına girilmiştir.

Muhasebeciler günü için tarih arayışında tespit edilen tarih, 3568 sayılı Kanunun TBMM’ye sevk edildiği tarih olan 1 Mart olmuştur.

1 Mart’ın “Muhasebe Günü” olarak kutlanması yönünde karar 1994 yılında Sakarya’da yapılan Oda Başkanları toplantısında alınmıştır.

MUHASEBECİLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI 2022

Sayılarla büyük işler başaranların Muhasebeciler Günü kutlu olsun.

Muhasebeyi sıkıcı olarak düşünmeyin. Şimdiye kadarki en harika ve harika iş!

İş dünyasına bilgisiyle yön veren muhasebecilerin 1 Mart Muhasebeciler Günü kutlu olsun...

Bugün Muhasebe Günü! Muhasebe, takip etmek isteyeceğiniz bir şeyse, geleceğinizi saymakla meşgul olacaksınız!

Borç krediye eşit olduğunda, mutluluk hissedeceksiniz. Hepinize mutlu bir muhasebe günü diliyorum.

1 Mart Muhasebeciler günlerini kutluyor, Yaşamlarında sağlık ve mutluluk işlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum.

Büyük fedakârlıklarla işlerini yürüten tüm muhasebeci arkadaşlarımın muhasebeciler gününü kutlar huzur barış ve esenlikler dilerim...

İşletme, hesaplar üzerinde çalışır. Muhasebeci olmaktan gurur duyuyoruz! Tüm meslektaşlarımın muhasebeciler günü kutlu olsun.

Muhasebecilik sorumluluk bakımından en ağır ve hassas mesleklerden biridir. Muhasebeciler, Devlet ile İş Dünyası arasında bir köprü ve emin bir el olarak görevlerini sürdürmektedirler.

Muhasebecilik sorumluluk bakımından en ağır ve hassas mesleklerden biridir. Muhasebeciler, Devlet ile İş Dünyası arasında bir köprü ve emin bir el olarak görevlerini sürdürmektedirler. 1 Mart Muhasebeciler Günü kutlu olsun…

Her türlü özveri ile çalışan, ülkenin ekonomisinin bugüne gelmesinde mükelleflere vergi bilinci aşılayarak, kuralları uygulayıp matrahları ve de vergileri belirleyerek büyük katkı sağlayan SMMM, YMM ve şirket, kamu muhasebelerinde görev yapan tüm meslektaşlarıma kolaylıklar diliyorum.

Muhasebe İşletmeler için çok önemli bir unsurdur. İyi ve sürekliliği olan muhasebe sistemine sahip olmayan işletmeler Dünyada ki işletmelerle baş edemez, rekabet edemez. Güvenirliliği olan sağlıklı finansal tablolar hazırlayamaz. Onun için sağlıklı finansal muhasebe sistemi işletmelerin can damarıdır.



