1 metreyi bulan yaşadı! Evde kılıç çiçeği bulundurmak bakın ne işe yarıyor...

Halk arasında peygamber kılıcı olarak da bilinen kılıç çiçeğinin rivayeti dilden dile dolanıyor. Peki evde kılıç çiçeği bulundurmak ne işe yarıyor? İşte kılıç çiçeğinin hikayesi...

Evin havasını değiştiren, ferahlatan ve güzel enerji yayan bitkiler, hikayeleriyle de dikkat çeker.

Evlerde görmeye alışkın olduğumuz çiçeklerden birisi de kılıç çiçeği.

Halk arasında kılıç çiçeğine peygamber kılıcı denildiğini de bilinir.

Kılıç çiçeğinin çıkan yapraklarının kökünden çıkarılarak başka saksılara ekilmesi sonucu çoğaltılabiliyor.

Güneş ışığından doğru şekilde yararlanıldığı sürece ve yaz aylarında haftada 2 kez sulandığında hızlıca büyüyor.

Hatta büyümesinin ardında yatan bir rivayet bile vardır.

KILIÇ ÇİÇEĞİ İLE EV SAHİBİ OLMA

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed S.A.V. in en sevdiği çiçek olduğundan adına peygamber kılıcı da denmektedir.

Rivayete göre kılıç çiçeğinin boyunu 1 metreye kadar uzatan kişinin ev sahibi değilse, ev sahibi olabileceği söyleniyor.

KILIÇ ÇİÇEĞİ NASIL ÇOĞALTILIR?

Kılıç çiçeği devamlı olarak yavru veren bir bitkidir. Bitkinin ana gövdesi kenarlarından gelen yavruları ayırarak kolay bir şekilde çoğaltabilirsiniz. Ayırdığınız yavru kılıç çiçeklerini aşırı büyük olmayan bir saksıya alıp iyi bir toprağa dikmeniz yeterlidir. Bitki kısa sürede yeni ortamına adapte olup büyümesine devam edecektir.