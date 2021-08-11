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- 1 milyon dolar maaş alacak demişlerdi! Rıdvan Dilmen'den yanıt gecikmedi: 'Ne yıllığı, aylık'
1 milyon dolar maaş alacak demişlerdi! Rıdvan Dilmen'den yanıt gecikmedi: 'Ne yıllığı, aylık'
- Haber Merkezi
- 11.08.2021 - 18:06
- Güncelleme : 13.08.2021 - 00:48
TRT Spor'da Ersin Düzen devri sona ererken Rıdvan Dilmen dönemi başlıyor.
Ersin Düzen'in kişisel gerekçeleri nedeniyle 11 yıllık görevinden istifa etmesi üzerine, TRT yönetimi NTV'den ayrılan spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen'le anlaşmaya vardı.
Deneyimli futbol adamı bu sezon Süper Lig maçlarını Erbatur Ergenekon ile TRT'de yorumlayacak.
1 MİLYON DOLAR MAAŞ ALACAK DENİLDİ
TRT ekranlarında tanıtımları dönmeye başlayan Dilmen'in kazancıyla ilgili oldukça çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Tecrübeli futbol adamının bu görev için TRT'den yıllık 1 milyon dolar maaş alacağı öne sürüldü.
"YANLIŞ YAZMIŞLAR, AYLIK OLACAK"
Rıdvan Dilmen, önceki gün kazancına dair kamuoyunda çıkan iddialara esprili bir dille yanıt verdi.
Deneyimli futbol adamı, "Yanlış yazmışlar, aylık olacak." diyerek söz konusu rakamın gerçek olmadığını vurguladı.