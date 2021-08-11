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1 milyon dolar maaş alacak demişlerdi! Rıdvan Dilmen'den yanıt gecikmedi: 'Ne yıllığı, aylık'

1 milyon dolar maaş alacak demişlerdi! Rıdvan Dilmen'den yanıt gecikmedi: 'Ne yıllığı, aylık'

Yeni sezonda TRT Spor ekranlarında yorumculuğa başlayacak olan Rıdvan Dilmen'in yıllık maaşının 1 milyon dolar olacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Dilmen'den o iddialara yanıt gecikmedi.