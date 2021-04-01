1 Nisan şaka fikirleri: Yaratıcı, komik ve eğlenceli 1 Nisan şakaları..

1 Nisan Şaka Günü'nde sevdiklerine şaka yapmak isteyenler yaratıcı ve komik fikirleri araştırıyor. İşte sevgiliye, arkadaşa, aileye, komik ve eğlenceli 1 Nisan şakası fikirleri..

1 Nisan günü dünyanın birçok ülkesinde büyük, küçük demeden herkes birbirine şaka yapıyor.

Aslında ilk olarak “aptallar günü” şeklinde adlandırılan 1 Nisan şakası, 1500'lü yıllarda gerçek olmayan haberler üreterek ortaya çıkmaya başladı.

Arkadaşlara, sevgiliye, aile şaka yapmak isteyenler en iyi 1 Nisan şakalarını araştırıyor.

İşte birbirinden eğlenceli ve komik 1 Nisan şakaları..

DİŞ MACUNLU BİSKÜVİ

Bir paket kremalı bisküvi alınır. Bir kaç bisküvi ortadan bölünür ve kremaları alınır yerine diş macunu sıkılır. Sırası ile pakete bir diş macunlu bir normal bisküvi üst üste dizilir. Şaka yapılacak arkadaşın yanına gelindiğinde bir tane yenir sonra arkadaşa ikram edilir..

KİBRİT KUTUSUNDA TÜYLÜ CİSİM

Kibrit kutusunun içerisine siyah tüylü küçük bir iplik yumağı koyacaksınız. Buna ince görünmez bir sicim bağlayıp alttan çevirerek kibrit kutusunun en uzak kösesine bantla yapıştıracaksınız. Kibrit kutusunu açarken ip siyah yumağı çekecektir. Ve böylece yumak kutudan fırlayan acayip bir böcek hissi verecektir.

PÖRTLEYEN MANDALİN

Mandalina altından para büyüklüğünde küçük bir kapak açılır. Kapak daha sonra yerine yerleştirileceği için dikkatli kesilmelidir. Bu delikten içerideki etli meyve kısmi çay kasığı yâda başka bir şey yardımıyla itinayla çıkarılır.

İçerideki boşluğa mayonez, reçel ya da un gibi şeyler doldurulur. Kapak uygun bir şekilde yapıştırılır. Şakazede mandalinayı soymak için eliyle bir basınç uygular bu basınç meyveyi pörtletip içini dışına çıkarır.

GIDA BOYASI ŞAKASI

Ev arkadaşınızın, şampuanı ya da diş macununa gıda boyası koyarak sabah sabah unutamayacağı bir şaka yapabilirsiniz

SOĞANDAN ELMA ŞEKERİ

Kuru soğana elma şekeri süsü verip kardeşinize ve aile üyelerine şaka yapabilirsiniz.

KUSMA ŞAKASI

Menemen hazırlayıp soğuduktan sonra şeker poşetine koyarsınız. Bunu ceketin içine saklayıp kalabalık bir ortama gidersiniz. Etrafa midesi bulanıyor imajı verip çaktırmadan poşetin içine kusma numarası yaparsınız. Etrafınızdaki insanların ilgisi size yönelince poşetin içine elinizi sokup melemeni elinizle yemeye başlarsınız.

1 NİSAN ŞAKA FİKİRLERİ

Kurban olarak seçtiğiniz iş arkadaşınızın oturduğu koltuğun altına hava korna bağlayın, ya da koltuğa Japon yapıştırıcısı da sürebilirsiniz.

Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.

Fare ya da yılan gibi hayvanlardan korkan tanıdıklarınız için, bu hayvanların oyuncağını bulup arkadaşlarınıza ufak çaplı bir kriz yaşatabilirsiniz.

Kız arkadaşınızın saç rengine uygun bir postiş bulun ve onun en değerli parçasını kesmiş gibi yapın.

Halının haltına pıt pıt paketleme malzemesinden koymak çok etkileyici bir zeka ürünü.

Buluşma yerine arkadaşınızdan önce gelerek vurulma şakasıyla korkudan aklını başından alabilirsiniz.

Yine bir hayata küstürme şakası daha! Bulabileceğiniz herhangi bir iştah açan tatlının için bir şırınga yardımıyla mayonezle doldurun!

Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece kurbanınızı yanıltabilirsiniz.