Petrol
86
3.04%
Euro
20.0236
0.18%
Dolar
18.7015
-0.02%
Altın
1.096
0.45%
Borsa
5509
0.00%
Bitcoin
315.850
0.10%
BTXN Coin
6.18
4.21%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    1 Ocak 2023: Ankara elektrik kesintisi sorgula

    BAŞKENT, kentte yaşanacak olan elektrik kesintilerini paylaştı. Peki Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 1 Ocak Pazar Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
    • 01.01.2023 - 13:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    1 Ocak 2023: Ankara elektrik kesintisi sorgula

    Ankara elektrik tedarik şirketlerinden BAŞKENT, kentin elektrik kesintileriyle ilgileniyor ve duyurusunu yapıyor.

    Ankara'da yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, BAŞKENT internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    Gün gün ve saat saat sorgulanan bu kesintiler sayesinde, Ankara'daki vatandaşlar zor durumda kalmıyor.

    BAŞKENT, 1 Ocak 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını da yine Ankaralı vatandaşlarla paylaştı.

    Peki, Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

    1 Ocak hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

    BAŞKENT'in internet sitesinde yer alan kesintileri öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    BAŞKENT ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA


    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    Monaco, Altay Bayındır'ın peşinde
    Transfer dosyası

    Monaco, Altay Bayındır'ın peşinde

    Konya'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü
    3. Sayfa

    Konya'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü

    Görüş Bildir