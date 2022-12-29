1 Ocak 2023'te başlıyordu! Kuaför ve berberler pazar günleri kapalı mı olacak? Bakanlık'tan yeni açıklama!

1 Ocak 2023'te başlıyordu! Kuaför ve berberler pazar günleri kapalı mı olacak? Bakanlık'tan yeni açıklama!

Kuaförler için 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren pazar günleri tatil olacağı söylenmişti. Yılbaşına az bir zaman kala vatandaşlar, kuaför ve berberlerin pazar günü kapalı olup olmayacağını araştırıyor.

Geçtiğimiz aylarda, kuaförler için haftada bir gün izin uygulaması belirlenmiş, uygulamanın 1 Ekim 2022’den itibaren geçerli olacağı belirtilmişti.

Daha sonra Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının 1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olması uygulamasını 1 Ocak 2023'e ertelemişti.

Yeni yıla kısa bir zaman kala, özellikle son bakımlarını yaptırmak isteyen kişiler, bu hafta sonu kuaförlerin ve güzellik salonlarının kapalı olup olmayacağını araştırmaya başladı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerden sonra açıklamalarda bulundu.

1 Ocak 2023 tarihinde başlaması öngörülen kuaför, berber ve güzellik salonlarında pazar günü tatil uygulaması gerçekleşecek mi? Pazar günü kuaförler ve berberler kapalı mı? İşte merak edilenler.

Bir kez daha ertelendi

Ticaret Bakanlığı, söz konusu uygulamayı bir kez daha erteledi. Uygulamanın 1 Temmuz 2023'e ertelendiği kaydedildi.

Mahmut Özgener "Bugün Ticaret Bakanlığı ile yaptığım görüşme neticesinde Ticaret Bakanlığımızın 1 Ocak itibarıyla uygulamaya alacağını açıkladığı bu kararın 1 Temmuz 2023'e ertelendiği bilgisini aldım" açıklamasında bulundu.