Yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2022 yılbaşında nöbetçi eczaneler listesi

Yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2022 yılbaşında nöbetçi eczaneler listesi

1 Ocak Cumartesi günü yılbaşı olması nedeniyle eczanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki 1 Ocak Cumartesi günü eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte 1 Ocak nöbetçi eczaneler listesi...

Yarın yeni yılın ilk günü olması nedeniyle vatandaşlar, bazı yerlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Eczaneler de vatandaşların sıkça uğradığı yerlerin en başında yer alıyor.

Eczanede işi olanlar ve ilaçlarını temin etmek isteyenler, 1 Ocak 2022 Cumartesi günü eczanelerin çalıma saatleri hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor.

Her sene resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Nöbetçi eczanelerin listesi güncel olarak yayınlanıyor. Peki 1 Ocak Cumartesi eczaneler açık mı, kapalı mı olacak? İşte 1 Ocak 2022 nöbetçi eczaneler listesi...

1 OCAK 2021 CUMARTESİ ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler, resmi tatiller dışında hafta içi saat 09:00 ve 19:00 saatleri aralığında hizmet veriyor. 31 Aralık tarihinde eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

1 Ocak yılbaşı tatili resmi tatil olduğu için nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Aşağıdaki link üzerinden nöbetçi eczane listesine ulaşabilirsiniz.