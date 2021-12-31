1 Ocak Cumartesi kargolar açık mı, çalışıyor mu? 1 Ocak 2022 kargo çalışma saatleri

1 Ocak Cumartesi kargolar açık mı, çalışıyor mu? 1 Ocak 2022 kargo çalışma saatleri

Yeni yılın son gününde kargoda işi olan vatandaşlar, yılbaşında kargoların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki yarın kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte 1 Ocak 2022 kargo çalışma saatleri...

Yarın yeni yılın ilk günü olması nedeniyle vatandaşlar, bazı yerlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Kargolar da vatandaşların sıkça işlem yaptığı yerlerin başında geliyor.

Gönderilerini bekleyen ya da bir yakınına yılbaşı hediyesi göndermek isteyenler, 1 Ocak 2022 Cumartesi günü yani yılbaşı tatilinde kargoların çalıma saatleri hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor.

Peki 1 Ocak Cumartesi kargolar açık mı, kapalı mı? 1 Ocak Cumartesi kargolar kaça kadar açık? İşte 1 Ocak 2022 kargo çalışma saatleri...

1 OCAK 2021 CUMARTESİ KARGOLAR AÇIK MI?

Ülkemizde 31 Aralık resmi tatil olarak kutlanmamaktadır. Bu sebeple tatil veya yarım gün değildir. 31 Aralık'ta kargolar, (09:00-18:00) ve PTT'nin (07:30-17:30) normal mesai saatinde çalışması ön görülüyor.

1 Ocak her yıl olduğu gibi bu sene de resmi tatil olarak kabul edilecek. Resmi tatillerde PTT çalışmaktadır. Kargo firmalarında ise bu durum farklılık gösterebiliyor.

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır.

Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00 Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30 Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır.

Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00

Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve Kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder.

Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir.

Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.