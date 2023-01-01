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1 OCAK PAZAR 2023: Gün genelinde hava nasıl olacak?

1 OCAK PAZAR 2023: Gün genelinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 1 Ocak Pazar hava nasıl olacak?