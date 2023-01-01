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- 1 OCAK PAZAR 2023: Gün genelinde hava nasıl olacak?
1 OCAK PAZAR 2023: Gün genelinde hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 1 Ocak Pazar hava nasıl olacak?
- 01.01.2023 - 14:13
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Güneybatı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Peki, bugün hava nasıl olacak? 1 Ocak 2023..
1 Ocak 2023 hava nasıl olacak?
HAVA SICAKLIĞI:
Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle güney, Kıyı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
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