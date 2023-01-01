Petrol
86
3.04%
Euro
20.0236
0.18%
Dolar
18.7015
-0.02%
Altın
1.096
0.45%
Borsa
5509
0.00%
Bitcoin
315.850
0.10%
BTXN Coin
6.18
4.21%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    1 OCAK PAZAR 2023: Gün genelinde hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 1 Ocak Pazar hava nasıl olacak?
    • 01.01.2023 - 14:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    1 OCAK PAZAR 2023: Gün genelinde hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

    Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Güneybatı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    Peki, bugün hava nasıl olacak? 1 Ocak 2023..

    1 Ocak 2023 hava nasıl olacak?

    HAVA SICAKLIĞI:

    Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR:

    Genellikle güney, Kıyı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR

    Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.


    Elektrikli Araba Devi Hisselerine Yatırım Zamanı!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Hisselerine Yatırım Zamanı!

    Monaco, Altay Bayındır'ın peşinde
    Transfer dosyası

    Monaco, Altay Bayındır'ın peşinde

    Konya'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü
    3. Sayfa

    Konya'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü

    Görüş Bildir