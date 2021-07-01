1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı: Kabotaj bayramı nedir, neden kutlanır?

1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı: Kabotaj bayramı nedir, neden kutlanır?

1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı'nın 95.yıl dönümünde, özellikle denizlerimizdeki müsilaj ile mücadele ettiğimiz günlerde sularımızın önemi bir kez daha anlaşıldı. Peki Kabotaj Bayramı nedir?

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, denizlerdeki bağımsızlığımız, özgürlüğümüzün ve milli egemenliğimizin temel teminatlarından biridir.

Türk denizciliğinin gurur günü olarak bilinen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, bu yıl 95. kez kutlanıyor.

20 Nisan 1926 tarihinde kabul edilmiş olan “Kabotaj” kanunu özünde Türk denizciliğinin gelişmesinin önünü açan kilometre taşlarından biri olmuştur.

Peki, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanır? İşte Kabotaj ve Denizcilik Bayramı'na dair merak edilenler..

KABOTAJ NEDİR?

Kabotaj; bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanlarında arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetini kendi kontrolünde bulundurma hakkı olarak bilinmektedir.

Kabotajın kelime anlamını "Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi" olarak vermektedir.

KABOTAJ BAYRAMI TARİHÇESİ

Osmanlı İmparatorluğu döneminde imparatorluğun kabotaj hakkı yoktu. Çünkü Batılı ülkelere verilmiş olan kapütülasyon hakları sebebiyle Osmanlı imparatorluğu kıyılarında yabancı bandıralı tekneler hizmet görürlerdi.

Ancak 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması uyarınca kapütilasyonlar lağvedildi. Böylece Türkiye kabotaj hakkına kavuştu.

Türkiye’nin büyük ölçüde bir yarım ada ülkesi oluşu ve kıyı uzunluğunun 8333 kilometre olduğu dikkate alınırsa bu Türk denizciliğine büyük bir imkân tanıyordu.

Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra 19 Nisan 1926 tarihinde çıkarılan 815 sayılı yasaya göre Türkiye limanları arasında sadece Türk teknelerinin hizmet görmesi zorunluluğu getirildi. Yasa aynı yıl 1 Temmuz’da yürürlüğe girdi. Bu tarih 1935 yılından itibaren Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlandı.

2007 tarihinde kabotaj kelimesine denizcilik kelimesi de eklenerek bayramın adı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olmuştur. Bu bayramda genel tatil yoktur.

KABOTAJ BAYRAMI ÖNEMİ

Ülkemizde, 20 Nisan 1926 Tarihinde kabul edilmiş olan kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girmiş ve bu Kanun, “Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk Vatandaşları ve Türk Bayrağı taşıyan gemilerce yapılır” hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceğini belirtmiştir.

Bu nedenle her yıl 1 Temmuz gününü “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” olarak kutluyoruz.