1 Temmuz resmi tatil mi? Kabotaj ve Denizcilik Bayramı 2021

1 Temmuz'da kutlanan Kabotaj ve Denizcilik Bayramı resmi tatil mi sorusunu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 1 Temmuz tatil mi, yarım gün mü? Kabotaj ve Denizcilik Bayramı resmi tatil mi?

Resmi tatil günleri vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Kabotaj ve Denizcilik Bayramı olan 1 Temmuz resmi tatil mi sorusu yeniden gündeme geldi.

Kabotaj; bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanlarında arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetini kendi kontrolünde bulundurma hakkı olarak bilinmektedir.

Her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanan Kabotaj ve Denizcilik Bayramı’nın resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki 1 Temmuz resmi tatil mi? İşte ayrıntılar..

KABOTAJ VE DENİZCİLİK BAYRAMI TARİHÇESİ

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Batılı ülkelere verilen kapitülasyon hakları sebebiyle imparatorluğun kıyılarında yabancı bandıralı tekneler hizmet götürüyordu.

Ancak 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması uyarınca kapitülasyonlar lağvedildi, Türkiye kabotaj hakkına kavuştu.

Gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından 19 Nisan 1926'da çıkarılan 815 sayılı yasaya göre Türkiye limanları arasında sadece Türk teknelerinin hizmet götürmesi zorunlu hale getirildi. Yasa, aynı yıl içeriside 1 Temmuz'da yürürlüğüe girdi.

2007 yılında ise kabotaj kelimesine 'denizcilik' kelimesi de eklenerek bayramın adı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı oldu.

1 TEMMUZ KABOTAJ BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

Kabotaj ve Denizcilik Bayramı, 2021 senesinde Perşembe gününe denk gelmektedir. 1 Temmuz resmi tatil olarak kutlanmamaktadır.