1 Temmuz'da hangi yasaklar kalkacak? 1 Temmuz kararları..

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni kararları kamuoyuna duyurdu. Açıklamanın ardından, 1 Temmuz'da hangi yasaklar kalkacak? sorusu gündeme taşındı.

Aşılamanın hız kazanması ve vaka sayısındaki düşüşle birlikte kısıtlamaların gevşetilmesi yönünde beklentiler de artmıştı.

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı kararlarını kamuoyuyla paylaştı.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından milyonlarca vatandaş, 1 Temmuz'da hangi yasaklar kalkacak? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki 1 Temmuz'da hangi yasaklar kalkacak? İşte 1 Temmuz 2021 kararları...

1 TEMMUZ'DA HANGİ YASAKLAR KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek hafta içi ve pazar günü sokağa çıkma yasağından şehirler arası yasağına kadar birçok kısıtlamanın kaldırılacağını duyurdu.

Toplantıda birçok konunun ele alındığını belirten Erdoğan, yasakların kalkacağı tarih olarak 1 Temmuz'u işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya göre: