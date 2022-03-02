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    1 varil petrol kaç litredir

    Petrolün satışında sıklıkla varil kavramını duyarız. Variller halinde satılan petrol; Benzin, mazot ve LPG'ye dönüştürülür. Peki 1 varil petrol kaç litreye denk gelir?
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 11:36
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 11:38
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    1 varil petrol kaç litredir

    Petrol fiyatları konusunda her haberde "varil" olarak değerlendirildiği görülür.

    Petrol, varil başına biçilen fiyat ile satılıyor.

    Dünyanın en önemli yakıtı olan petrol, varil içerisinde ham bir şekilde rafinerilere sunuluyor.

    1 varil petrol kaç litre sorusu, ham petrol varilinin içerisinde kaç litre olduğunu merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

    Litre, petrol için aslında pek kullanılan bir ölçü birimi değil ancak petrol dönüşüm birimleri ile çevrilebiliyor.

    Peki 1 varil kaç litredir? 1 varil petrol kaç litre? 1 varil petrolden kaç litre yakıt üretilir? İşte detaylar...

    1 VARİL KAÇ LİTRE?

    1 varil petrol, 159 litredir.

    Varil, "bbl" olarak kısaltılmıştır ve hacmi daima 42 U.S. galonudur. 42 galon ise 159 litreye tekabül etmektedir.

    PETROL DÖNÜŞÜM BİRİMLERİ

    1 Varil Ham Petrol = 159 Litre

    1 Varil Ham Petrol = 0,136 Ton

    1 galon akaryakıt = 3,785 Litre

    1 metreküp = 1.000 litre

    1 varil petrol kaç litredir #1



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