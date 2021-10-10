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- 10 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?
10 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 10.10.2021 - 08:45
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük ve Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlar 10 Ekim 2021 Pazar gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 10 Ekim 2021...
10 EKİM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE °C, 23°C
- Çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 20°C
- Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 18°C
- Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 23°C
- Çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 25°C
- Parçalı ve az bulutlu
- AYDIN °C, 29°C
- Az bulutlu ve açık
- İZMİR °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MANİSA °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 29°C
- Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
- ISPARTA °C, 27°C
- Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KARAMAN °C, 29°C
- Az bulutlu
- KONYA °C, 26°C
- Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 23°C
- Parçalı bulutlu
- DÜZCE °C, 25°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- SİNOP °C, 20°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 21° C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu, zamanla Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- GÜMÜŞHANE °C, 25°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 20°C
- Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 25°C
- Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 20°C
- Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 19°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 17°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA °C, 27°C
- Az bulutlu
- VAN °C, 20°C
- Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 30°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 31°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 29°C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık