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    10 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 10 Ekim 2021 Pazar hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2021 - 08:45
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    10 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük ve Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Vatandaşlar 10 Ekim 2021 Pazar gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 10 Ekim 2021...

    10 EKİM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ÇANAKKALE °C, 23°C
    • Çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
    • İSTANBUL °C, 20°C
    • Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
    • KIRKLARELİ °C, 18°C
    • Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
    • KOCAELİ °C, 23°C
    • Çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

    EGE

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 25°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • AYDIN °C, 29°C
    • Az bulutlu ve açık
    • İZMİR °C, 26°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • MANİSA °C, 27°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    10 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak? #1

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADANA °C, 32°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ANTALYA °C, 29°C
    • Az bulutlu ve açık
    • HATAY °C, 33°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ISPARTA °C, 27°C
    • Az bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ANKARA °C, 29°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ESKİŞEHİR °C, 24°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KARAMAN °C, 29°C
    • Az bulutlu
    • KONYA °C, 26°C
    • Az bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • BOLU °C, 23°C
    • Parçalı bulutlu
    • DÜZCE °C, 25°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
    • SİNOP °C, 20°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
    • ZONGULDAK °C, 21° C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu, zamanla Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • GÜMÜŞHANE °C, 25°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • SAMSUN °C, 20°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı
    • TOKAT °C, 25°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • TRABZON °C, 20°C
    • Parçalı ve çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU

    Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ERZURUM °C, 19°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KARS °C, 17°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • MALATYA °C, 27°C
    • Az bulutlu
    • VAN °C, 20°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    10 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak? #2

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • DİYARBAKIR °C, 30°C
    • Az bulutlu ve açık
    • GAZİANTEP °C, 31°C
    • Az bulutlu ve açık
    • SİİRT °C, 29°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ŞANLIURFA °C, 33°C
    • Az bulutlu ve açık

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