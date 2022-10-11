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    10 Ekim 2022 On Numara çekiliş sonuçları: Milli Piyango On Numara sonucu sorgulama ekranı

    Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere iki gü çekilişi yapılan On Numara oyununun bu haftaki ilk çekilişi dün akşam yapıldı.İşte kazandıran numaralar..
    • 11.10.2022 - 10:13
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    10 Ekim 2022 On Numara çekiliş sonuçları: Milli Piyango On Numara sonucu sorgulama ekranı

    10 Ekim 2022 tarihli On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara oyununda büyük ikramiye kazanabilmek için 10 numara bilmeniz gerekmektedir.

    Eğer 9,8 ve 7 rakam bilirseniz yine ikramiye kazanıyorsunuz.Dün akşam gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre 1 şanslı vatandaş 10 numarayı doğru bilerek 792.916,00 TL kazandı.

    Dün akşam gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazananlar ve ikramiye tutarları şu şekilde oluştu.

    10 Ekim 2022 On Numara çekiliş sonuçları: Milli Piyango On Numara sonucu sorgulama ekranı #1

    İşte Milli Piyango 10 Ekim 2022 On Numara çekiliş sonuçları..

    10 Ekim 2022 On Numara çekiliş sonuçları

    On Numara çekilişi dün akşam saat 20.00'de yapıldı.On Numara çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar şu şekilde;

    1, 2, 11, 13, 17, 18, 27, 32, 35, 36, 41, 45, 46, 48, 49, 50, 51 , 53, 54, 61, 71, 78


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