10 Ekim Pazartesi 2022 hangi kara yolunda çalışma var? Trafik yoğunluğu nasıl?

10 Ekim Pazartesi 2022 hangi kara yolunda çalışma var? Trafik yoğunluğu nasıl?

Yolculuk yapmak için hazırlanan vatandaşlar trafik yoğunluğunu takip ediyor. Peki 10 Ekim Pazartesi hangi kara yollarında çalışma var, trafik yoğunluğu nasıl? İşte detaylar…

Türkiye’de son dönemde yaşanan nüfus artışı, trafik oranını da büyük ölçüde etkiliyor.

İşe, okula ya da farklı bir durum için seyahat etmek isteyen vatandaşların ilk işi trafik yoğunluğunu araştırmak oluyor.

Saatlerce trafikte kalmak istemeyen vatandaşlar “Trafik yoğunluğu nasıl, hangi kara yollar kapalı?” sorularının yanıtlarını arıyor.

Böylelikle araç sahibi kişilerin hangi karayolunu kullanacağını önceden belirlemesi kolaylık sağlıyor.

İşte 10 Ekim Pazartesi 2022 kullanıma kapalı kara yolları…

Hangi kara yollarında çalışma var?

TEM Otoyolunun Hendek Kavşağı-Gümüşova Kavşağı arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21:00-07:00 saatleri arasında her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılacak olup, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü olarak sağlanacaktır.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 34-38.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Korkuteli-Elmalı yolunun 26.km.sinde patlatmalı yol yapım çalışması nedeniyle 10.10.2022 tarihinde 14:00-16:00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacaktır.

Bursa-Karacabey yolunun 34.km.sinde (Uluabat Mevkii) alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 16-18.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-3.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25-43.km.leri arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Şarkikaraağaç-Beyşehir-Konya yolunun 16-21.km.leri arasında BSK yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 50-53.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Sivas-Zara yolunun 45-51.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.