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- 10 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?
10 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 10.09.2021 - 09:01
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji'nin açıklamasına göre bazı illerde sıcaklık oranı azalırken bazı illerde ise değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Artvin çevreleri ile Adana ve Mersin’in kuzey, Kahramanmaraş’ın batı kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Konya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve Bilecik'in kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Vatandaşlar 10 Eylül 2021 Cuma gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 10 Eylül 2021..
10 EYLÜL 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve Bilecik'in kuzey ve batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
- ÇANAKKALE °C, 25°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 22°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
- KIRKLARELİ °C, 22°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 24°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 24°C
- Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 29°C
- Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İZMİR °C, 26°C
- Parçalı çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MANİSA °C, 28°C
- Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Osmaniye çevreleri, Adana ve Mersin’in kuzey kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 33°C
- Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 29°C
- Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY °C, 30°C
- Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MERSİN °C, 32°C
- Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzey ve batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ÇANKIRI °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
- KONYA °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 22°C Parçalı bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 25°C
- Parçalı bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
- SİNOP °C, 25°C
- Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 23°C
- Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 30°C
- Parçalı bulutlu
- SAMSUN °C, 25°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 30°C
- Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 25°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 30°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 27°C
- Parçalı bulutlu
- MALATYA °C, 34°C
- Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 37°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 37°C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık