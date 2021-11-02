10 Kasım resmi tatil mi, okul var mı? 10 Kasım 2021 hangi güne denk geliyor?

10 Kasım resmi tatil mi, okul var mı? 10 Kasım 2021 hangi güne denk geliyor?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'ın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki 10 Kasım hangi gün, tatil mi?

10 Kasım tatil mi sorusu çalışanlar tarafından sorulmaya başlandı.

Milyonlarca çalışan ve öğrenci bu sene salı gününe rastlayan 10 Kasım'da resmi tatil olacak mı diye merak ediyor.

10 Kasım 1938'de kaybettiğimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü, bu sene de saat tam 09.05'te sirenlerle hatırlanacak.

Aynı zamanda Atatürk'ün kaçıncı ölüm yıl dönümü, Atatürk kaç yaşında öldü gibi sorular da araştırılıyor.

Peki 10 Kasım resmi tatil mi, değil mi? 10 Kasım 2021 okullar tatil mi? Bu sene 10 Kasım hangi gün? İşte yanıtları...

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni olarak değerlendirilen gün içerisinde saat 09:05 geçe törenler yapılıyor. 10 Kasım bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.

Çalışan vatandaşların ve özellikle öğrencilerin araştırma konusu haline gelen sorunun cevabı olarak ise 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil sayılmamaktadır.

10 KASIM’DA OKULLAR TATİL Mİ?

10 Kasım resmi tatiller içerisinde yer almadığından dolayı tatil değildir. Yani her yıl 10 Kasım’da okullarda ders işlenmeye devam ediliyor.

ATATÜRK KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

1881 yılında dünyaya gelen Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 yılında 57 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün son arzusu tüm mal varlığının Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na bağışlanması olmuştur.

2021 ATATÜRK'ÜN KAÇINCI ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ?

2021 yılı itibariyle 10 Kasım'ın 83. yıl dönümünü anacağız.