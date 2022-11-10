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    10 Kasım saat 9’u 5 geçe şiiri tam hali! Saat dokuzu beş geçe Atam Dolmabahçe'de şiiri sözleri..

    Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ölüm yıldönümünde anılıyor. 10 Kasım'da Atatürk için şiirler ve anlamlı sözler araştırılıyor. İşte bugünün en bilinen şiiri saat 9’u 5 geçe şiirinin tam hali..
    • 10.11.2022 - 11:11
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    10 Kasım saat 9’u 5 geçe şiiri tam hali! Saat dokuzu beş geçe Atam Dolmabahçe'de şiiri sözleri..

    Ulu Önder bundan tam 84 yıl önce 10 Kasım 1938 yılında aramızdan ayrıldı. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde onunla ilgili paylaşımlar ve araştırmalar hız kazandı.

    10 Kasım geldiğinde birçoğumuzun ezbere bildiği saat 9'u 5 geçe şiiri gündeme gelmektedir. Şiirin tam hali internette araştırılmaya başladı.

    10 Kasım'da  ilkokul ve ortaokulda öğrenciler, Atatürk şiirleri okuyarak ulu önderi saygı ve rahmetle anıyor. İşte bugünün en çok bilinen şiirinin tam hali..

    Saat 9'u 5 geçe şiiri

    Saat dokuzu beş geçe

    Atam Dolmabahçe'de

    Gözlerini kapamış

    Bütün Dünya ağlamış


    Doktor doktor kalksana

    Lambaları yaksana

    Atam elden gidiyor

    Çaresine baksana


    Uzun uzun kavaklar

    Dökülüyor yapraklar

    Ben atama doymadım

    Doysun kara topraklar


    Müze müzeye bakar

    Müzede atam yatar

    Atamın çocukları

    Atama selam cakar


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