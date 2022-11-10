10 Kasım saat 9’u 5 geçe şiiri tam hali! Saat dokuzu beş geçe Atam Dolmabahçe'de şiiri sözleri..

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ölüm yıldönümünde anılıyor. 10 Kasım'da Atatürk için şiirler ve anlamlı sözler araştırılıyor. İşte bugünün en bilinen şiiri saat 9’u 5 geçe şiirinin tam hali..

Ulu Önder bundan tam 84 yıl önce 10 Kasım 1938 yılında aramızdan ayrıldı. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde onunla ilgili paylaşımlar ve araştırmalar hız kazandı.

10 Kasım geldiğinde birçoğumuzun ezbere bildiği saat 9'u 5 geçe şiiri gündeme gelmektedir. Şiirin tam hali internette araştırılmaya başladı.

10 Kasım'da ilkokul ve ortaokulda öğrenciler, Atatürk şiirleri okuyarak ulu önderi saygı ve rahmetle anıyor. İşte bugünün en çok bilinen şiirinin tam hali..

Saat 9'u 5 geçe şiiri

Saat dokuzu beş geçe

Atam Dolmabahçe'de

Gözlerini kapamış

Bütün Dünya ağlamış



Doktor doktor kalksana

Lambaları yaksana

Atam elden gidiyor

Çaresine baksana



Uzun uzun kavaklar

Dökülüyor yapraklar

Ben atama doymadım

Doysun kara topraklar



Müze müzeye bakar

Müzede atam yatar

Atamın çocukları

Atama selam cakar