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- 10 Kasım saat 9’u 5 geçe şiiri tam hali! Saat dokuzu beş geçe Atam Dolmabahçe'de şiiri sözleri..
10 Kasım saat 9’u 5 geçe şiiri tam hali! Saat dokuzu beş geçe Atam Dolmabahçe'de şiiri sözleri..
- 10.11.2022 - 11:11
Ulu Önder bundan tam 84 yıl önce 10 Kasım 1938 yılında aramızdan ayrıldı. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde onunla ilgili paylaşımlar ve araştırmalar hız kazandı.
10 Kasım geldiğinde birçoğumuzun ezbere bildiği saat 9'u 5 geçe şiiri gündeme gelmektedir. Şiirin tam hali internette araştırılmaya başladı.
10 Kasım'da ilkokul ve ortaokulda öğrenciler, Atatürk şiirleri okuyarak ulu önderi saygı ve rahmetle anıyor. İşte bugünün en çok bilinen şiirinin tam hali..
Saat 9'u 5 geçe şiiri
Saat dokuzu beş geçe
Atam Dolmabahçe'de
Gözlerini kapamış
Bütün Dünya ağlamış
Doktor doktor kalksana
Lambaları yaksana
Atam elden gidiyor
Çaresine baksana
Uzun uzun kavaklar
Dökülüyor yapraklar
Ben atama doymadım
Doysun kara topraklar
Müze müzeye bakar
Müzede atam yatar
Atamın çocukları
Atama selam cakar