10 Kasım şiirleri 2021: 2, 3, 4, 5 kıtalık en güzel, farklı, kısa, uzun 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili şiir ezberlemek isteyenler en güzel ve farklı şiirleri araştırıyor. İşte kısa, uzun, farklı ve anlamlı 2,3,4,5 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri...

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini yumdu.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, o günden itibaren her yıl 10 Kasım tarihinde anılıyor.

Bu yıl Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümü. 83'üncü ölüm yıl dönümünde de sevgiyle anılacak ve Anıtkabir ziyareti yapılacak.

Her yıl olduğu gibi bu önemli günde, yurt genelinde anma etkinlikleri düzenlenecek ve bu etkinliklerde en çok 10 Kasım şiirlerine yer verilecek.

Bu noktada 10 Kasım şiirleri, Atatürk'ü Anma Günü'ne az bir zaman kala araştırılan konular arasında yerini aldı.

İşte en güzel, anlamlı, duygusal, farklı, kısa ve uzun 2, 3, 4,5 kıtalık ilkokul, hem ortaokul ve lise için 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri...

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ ŞİİRLERİ

10 KASIM TÜRKÜSÜ

Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler,

Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,

Ulusun egemen olduğunu

Özgür olduğunu

Haykıracağım haykıracağım işte,

Senin sustuğunca!

Yolunda yürüyeceğim Atatürk;

Ana baba oğul kız,

Dere tepe bucak köy,

Yeryüzü yaşamalarımla değil

Oralarda, Senin gittigince!

Atatürk, taşıyacağım

Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,

Senin taşıdığını;

Yurdun gök ülküsü

Dalgalanırken,

Senin bayrağını yücelteceğim.

Senin çıktığınca.

F. Hüsnü DAĞLARCA

ATATÜRK'Ü DUYMAK

Ulu rüzgâr esmedikçe

Yaşamak uyumak gibi.

Kişi ne zaman dinç;

Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?

Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.

Ekmek olmak için önce

Buğday olmak gibi.

Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe

Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.

Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene

Her ışık-kaynak gibi.

En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,

Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,

Daha da yakınsın, daha da sıcak

Bıraktığın toprak gibi.

Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,

Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,

Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:

Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.

Behçet NECATİGİL

ATATÜRK YAZAR

Sordum seni;

Dağına, taşına Türkiye'min,

Herkes kendinden emin,

Yükseldi gür sesler;

Umutlar, sevgiler:

O biziz, O bizleriz.

Hepimiz bir parçayız

Atatürk'ten,

Bütün doğa,

Atatürk'ü anar,

Atatürk'ü şaşar.

Herşeydir OTürkiyem'de.

Göller, ırmaklar, ormanlar.

İmza imza Atatürk yazar.

M. Vasfi SARAL

KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN

Yan yana iki çocuk görsem

İşte Atatürk diyorum

Özgürlüğün toprağı uyanıyor

İçin için seviniyorum.

Koşuşan iki öğrenci görsem

İçimin güneşi ısınıyor

Yürüyen bir bakış gibi

Mustafa Kemal geliyor.

Kol kola iki işçi görsem

Ekmeğim çoğalıyor birden

Bir ışık düşüyor ortalığa

İşte Atatürk diyorum.

İşte Atatürk diyorum

İlk kuruluş öncüleri

Bir gül çağrısında hepsi

Bize uzanmış elleri.

Mehmet KIYAT

MUSTAFA KEMAL'LER TÜKENMEZ

Tükenir elbet gökte yıldız, denizde kum tükenir

Bu vatan bu topraklar cömert

Kutsal bir ateşim ki ben sönmez

İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

Ben de etten kemiktendim elbet

Ben de bir gün geçecektim elbet

İki Mustafa Kemal var iyi bilin

Ben işte o ikincisi sonsuzlukta

Ruh gibi bir şey görünmez

İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

Hep kardeşliğe bolluğa giden yolda

Bilimin yapıcılığın aydınlığında

Güzel düşünceler soyut fikirlerde ben

Evrensel yepyeni buluşlarda

Geriliği kovmuşum ben dönmez

İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

Başın mı dertte beni hatırla

Duy beni en sıkıldığın an

Baştan sona herşeyiyle bu vatan

Sakın ağlamasın Kasım'larda Fatih'ler Kanunî'ler ölmez

İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

Halim YAGCIOGLU

BİR TUTKUDUR MUSTAFA KEMAL

Bir Tutkudur Mustafa Kemal;

Nice sevdalara değişilmeyen.

Yitirilmiş Kasımlarda açan umuttur,

Bir baştır, vazgeçilmeyen...

Bir Türküdür Mustafa Kemal;

Suskun ağızlarda söyleşir, durur.

Çaltıburnu'nda gözetir denizi.

Köroğlu'nda bağdaş kurup oturur...

Bir İnançtır Mustafa Kemal;

Yurdun dört yönünde, bir çağdır yaşayan.

Sarmış kollarıyla, çepçevre ulusu.

Sakarya boylarından Akdeniz'e taşıyan...

Bir Anlamdır Mustafa Kemal;

Belkahve'den dürbünüyle seyrediyor İzmir'i.

Özgürlük diyor, al atının üstünde,

Kırıyor kılıcıyla, tutsak eden zinciri...

Bir Bayraktır Mustafa Kemal;

Çekilmiş kalelere, rüzgârda dalgalanan.

Bozkırın bağrında yol alan kağnılara,

Işık tutan, güç veren, yol bulan...

Y.Doğan ERGENELİ

ATATÜRK

Sen Atatürk'ü tanımazsın çocuğum

Ne insandı O, ne insandı.

İzmir'e gelişini görseydin.

Ne şanlıydı O, ne şanlıydı.

Benzerdi sana, bana

Bizim gibiydi eli, ayağı

Ama bir yol baksaydın yüzüne.

İçin sevgisiyle dolardı.

Vapura biniyorsak dilediğimizde,

Sokakta geziyorsak hür,

İyi bak dört yana,

Atatürk'ün aklı görünür.

Arı Türkçe konuşuyorsak,

Türkçe düşünüyorsak bugün,

Her işimizde O'nun gücü.

Büyük öğretmeni Türk'ün.

Halkımızın arasında, halktan,

Davul vurur dengi dengine.

Dünya rastlamış mıdır?

Atatürk'ün dengine.

N. Ulvi AKGÜN

ATATÜRK'Ü GÖRDÜM DÜŞÜMDE

Sizler yaşadıkça çocuklarım

Ben de yaşıyorum demek,

İşte aranızdayım Ahmetler, Mehmetler'le,

Sizler yaşadıkça çocuklarım

Elele

Yanınızdayım

Sizler yaşadıkça çocuklarım

Daha ferah içim,

Gök daha geniş denizler daha geniş,

Vatan ya vatan,

Vatan sonsuzluktan gelmiş

Sonsuzluğa açılan yol

Vatan siz.

Sizler yaşadıkça çocuklarım

Bilin ki

Ben de yaşarım,

Bir sevinç düştü mü içinize

Bir keder düştü mü içinize

Bilin ki

Aranızda ben varım.

A. Rıza ERGÜVEN

ATATÜRK (ÜLKÜ DUYSAK)

Kalbimde büyük sevgin.

Adın düşmez dilimden

İzinden yürüyorum,

“Türk’üm, doğruyum’’ derken

Sen büyük Türk, Atatürk!

Aydınlık bir ufuksun

Küçücük yüreğime,

Sığmayan gururumsun.

ATAMIZ

O sabah güneş başkaydı

Sanki kimseye o eski sıcaklığını vermiyordu

İşte o sabah herkesin yüzü soluktu

Ağlıyorlardı...

O sabah 1938 sabahı

Saat tam dokuzu beş geçe

Ulusumuzu kurtaran ATAMIZ

Gözlerini kapattı, sonbahar yaprakları altında

Her şey o sabah oldu, işte o sabah

SEN VARSIN ATATÜRK'ÜM HER ŞEYİMİZDE

Bu gün yatağımdan hür kalkıyorsam

Ekmeğim ak suyum berraksa,

Ağaçlar çiçek açıyor

Topraklar ısınabiliyorsa,

Sesim gür çıkıyor

Özgür özgür bakabiliyorsam,

Sen varsın gözbebeklerimde

Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

Yazabiliyorsam gönlümce

Okuyabiliyorsam...

Kazabiliyorsam toprağımı

Gün ışığında çapa kürek elde,

Çalışabiliyorsam gece gündüz

Ekip biçebiliyorsam dileğimce,

Sen varsın yüreğimde

Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

M. ESAT TOZKOPARAN

ATATÜRK ŞİİRİ

Bayrak yarıya çekilmiş,

Atatürk’üm öldü diye,

En son yaprak da dökülmüş,

Atatürk’üm öldü diye

Sürü yas tutmuş ovada,

Kuşlar susmuşlar yuvada,

Rüzgar esmez olmuş dağda,

Atatürk’üm öldü diye.

Irmaklar yaslı çağlamış,

Ağaçlar sessiz ağlamış,

Vatan karalar bağlamış,

Atatürk’üm öldü diye

MEHMET NECATİ ÖNGAY

10 KASIM GELDİ İŞTE

10 Kasım geldi

Atam dünyaya gözlerini kapadı

Dünya onun peşinden ağladı

Tüm mendiller ıslandı

Atam şu an Ankara’da

Anıtkabir'de yatıyor

Bugün Dolmabahçe’de

Dokuzu beş geçe öldü

O büyük bir liderdi

Dünyamızı kurtardı

Cumhuriyeti kurdu

Bizi korudu işte o bir lider

Biz onu severiz

Biliyoruz ki oda bizi sever

İşte on kasım

Atam dünyaya gözlerini kapattı

BURAK ÇİFÇİ