Euro
11.2192
-0.06%
Dolar
9.6792
-0.04%
Altın
565.96
1.31%
Borsa
1.584
0.5%
Bitcoin
590.956
-1.93%
BTXN Coin
25.18
-0.27%
15ºC
İstanbul
Sis 15 C
    • 10 Kasım şiirleri 2021: 2, 3, 4, 5 kıtalık en güzel, farklı, kısa, uzun 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri

    10 Kasım şiirleri 2021: 2, 3, 4, 5 kıtalık en güzel, farklı, kısa, uzun 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri

    10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili şiir ezberlemek isteyenler en güzel ve farklı şiirleri araştırıyor. İşte kısa, uzun, farklı ve anlamlı 2,3,4,5 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri...
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2021 - 13:29
    • Güncelleme : 06.11.2021 - 01:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    10 Kasım şiirleri 2021: 2, 3, 4, 5 kıtalık en güzel, farklı, kısa, uzun 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri

    Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini yumdu.

    Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, o günden itibaren her yıl 10 Kasım tarihinde anılıyor.

    Bu yıl Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümü. 83'üncü ölüm yıl dönümünde de sevgiyle anılacak ve Anıtkabir ziyareti yapılacak.

    Her yıl olduğu gibi bu önemli günde, yurt genelinde anma etkinlikleri düzenlenecek ve bu etkinliklerde en çok 10 Kasım şiirlerine yer verilecek.

    Bu noktada 10 Kasım şiirleri, Atatürk'ü Anma Günü'ne az bir zaman kala araştırılan konular arasında yerini aldı.

    İşte en güzel, anlamlı, duygusal, farklı, kısa ve uzun 2, 3, 4,5 kıtalık ilkokul, hem ortaokul ve lise için 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri...

    10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ ŞİİRLERİ

    10 KASIM TÜRKÜSÜ

    Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler,
    Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,
    Ulusun egemen olduğunu
    Özgür olduğunu
    Haykıracağım haykıracağım işte,
    Senin sustuğunca!
    Yolunda yürüyeceğim Atatürk;
    Ana baba oğul kız,
    Dere tepe bucak köy,
    Yeryüzü yaşamalarımla değil
    Oralarda, Senin gittigince!
    Atatürk, taşıyacağım
    Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,
    Senin taşıdığını;
    Yurdun gök ülküsü
    Dalgalanırken,
    Senin bayrağını yücelteceğim.
    Senin çıktığınca.
    F. Hüsnü DAĞLARCA

    ATATÜRK'Ü DUYMAK

    Ulu rüzgâr esmedikçe
    Yaşamak uyumak gibi.
    Kişi ne zaman dinç;
    Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.
    Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?
    Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.
    Ekmek olmak için önce
    Buğday olmak gibi.
    Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe
    Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.
    Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene
    Her ışık-kaynak gibi.
    En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,
    Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,
    Daha da yakınsın, daha da sıcak
    Bıraktığın toprak gibi.
    Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,
    Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,
    Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:
    Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.
    Behçet NECATİGİL

    10 Kasım şiirleri 2021: 2, 3, 4, 5 kıtalık en güzel, farklı, kısa, uzun 10 Kasım Atatürk ü Anma Günü şiirleri #1

    ATATÜRK YAZAR

    Sordum seni;
    Dağına, taşına Türkiye'min,
    Herkes kendinden emin,
    Yükseldi gür sesler;
    Umutlar, sevgiler:
    O biziz, O bizleriz.
    Hepimiz bir parçayız
    Atatürk'ten,
    Bütün doğa,
    Atatürk'ü anar,
    Atatürk'ü şaşar.
    Herşeydir OTürkiyem'de.
    Göller, ırmaklar, ormanlar.
    İmza imza Atatürk yazar.
    M. Vasfi SARAL

    KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN

    Yan yana iki çocuk görsem
    İşte Atatürk diyorum
    Özgürlüğün toprağı uyanıyor
    İçin için seviniyorum.
    Koşuşan iki öğrenci görsem
    İçimin güneşi ısınıyor
    Yürüyen bir bakış gibi
    Mustafa Kemal geliyor.
    Kol kola iki işçi görsem
    Ekmeğim çoğalıyor birden
    Bir ışık düşüyor ortalığa
    İşte Atatürk diyorum.
    İşte Atatürk diyorum
    İlk kuruluş öncüleri
    Bir gül çağrısında hepsi
    Bize uzanmış elleri.
    Mehmet KIYAT

    MUSTAFA KEMAL'LER TÜKENMEZ

    Tükenir elbet gökte yıldız, denizde kum tükenir
    Bu vatan bu topraklar cömert
    Kutsal bir ateşim ki ben sönmez
    İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez
    Ben de etten kemiktendim elbet
    Ben de bir gün geçecektim elbet
    İki Mustafa Kemal var iyi bilin
    Ben işte o ikincisi sonsuzlukta
    Ruh gibi bir şey görünmez
    İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez
    Hep kardeşliğe bolluğa giden yolda
    Bilimin yapıcılığın aydınlığında
    Güzel düşünceler soyut fikirlerde ben
    Evrensel yepyeni buluşlarda
    Geriliği kovmuşum ben dönmez
    İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez
    Başın mı dertte beni hatırla
    Duy beni en sıkıldığın an
    Baştan sona herşeyiyle bu vatan
    Sakın ağlamasın Kasım'larda Fatih'ler Kanunî'ler ölmez
    İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez
    Halim YAGCIOGLU

    BİR TUTKUDUR MUSTAFA KEMAL

    Bir Tutkudur Mustafa Kemal;
    Nice sevdalara değişilmeyen.
    Yitirilmiş Kasımlarda açan umuttur,
    Bir baştır, vazgeçilmeyen...
    Bir Türküdür Mustafa Kemal;
    Suskun ağızlarda söyleşir, durur.
    Çaltıburnu'nda gözetir denizi.
    Köroğlu'nda bağdaş kurup oturur...
    Bir İnançtır Mustafa Kemal;
    Yurdun dört yönünde, bir çağdır yaşayan.
    Sarmış kollarıyla, çepçevre ulusu.
    Sakarya boylarından Akdeniz'e taşıyan...
    Bir Anlamdır Mustafa Kemal;
    Belkahve'den dürbünüyle seyrediyor İzmir'i.
    Özgürlük diyor, al atının üstünde,
    Kırıyor kılıcıyla, tutsak eden zinciri...
    Bir Bayraktır Mustafa Kemal;
    Çekilmiş kalelere, rüzgârda dalgalanan.
    Bozkırın bağrında yol alan kağnılara,
    Işık tutan, güç veren, yol bulan...
    Y.Doğan ERGENELİ

    10 Kasım şiirleri 2021: 2, 3, 4, 5 kıtalık en güzel, farklı, kısa, uzun 10 Kasım Atatürk ü Anma Günü şiirleri #2

    ATATÜRK

    Sen Atatürk'ü tanımazsın çocuğum
    Ne insandı O, ne insandı.
    İzmir'e gelişini görseydin.
    Ne şanlıydı O, ne şanlıydı.
    Benzerdi sana, bana
    Bizim gibiydi eli, ayağı
    Ama bir yol baksaydın yüzüne.
    İçin sevgisiyle dolardı.
    Vapura biniyorsak dilediğimizde,
    Sokakta geziyorsak hür,
    İyi bak dört yana,
    Atatürk'ün aklı görünür.
    Arı Türkçe konuşuyorsak,
    Türkçe düşünüyorsak bugün,
    Her işimizde O'nun gücü.
    Büyük öğretmeni Türk'ün.
    Halkımızın arasında, halktan,
    Davul vurur dengi dengine.
    Dünya rastlamış mıdır?
    Atatürk'ün dengine.
    N. Ulvi AKGÜN

    ATATÜRK'Ü GÖRDÜM DÜŞÜMDE

    Sizler yaşadıkça çocuklarım
    Ben de yaşıyorum demek,
    İşte aranızdayım Ahmetler, Mehmetler'le,
    Sizler yaşadıkça çocuklarım
    Elele
    Yanınızdayım
    Sizler yaşadıkça çocuklarım
    Daha ferah içim,
    Gök daha geniş denizler daha geniş,
    Vatan ya vatan,
    Vatan sonsuzluktan gelmiş
    Sonsuzluğa açılan yol
    Vatan siz.
    Sizler yaşadıkça çocuklarım
    Bilin ki
    Ben de yaşarım,
    Bir sevinç düştü mü içinize
    Bir keder düştü mü içinize
    Bilin ki
    Aranızda ben varım.
    A. Rıza ERGÜVEN

    ATATÜRK (ÜLKÜ DUYSAK)

    Kalbimde büyük sevgin.
    Adın düşmez dilimden
    İzinden yürüyorum,
    “Türk’üm, doğruyum’’ derken
    Sen büyük Türk, Atatürk!
    Aydınlık bir ufuksun
    Küçücük yüreğime,
    Sığmayan gururumsun.

    ATAMIZ

    O sabah güneş başkaydı
    Sanki kimseye o eski sıcaklığını vermiyordu
    İşte o sabah herkesin yüzü soluktu
    Ağlıyorlardı...
    O sabah 1938 sabahı
    Saat tam dokuzu beş geçe
    Ulusumuzu kurtaran ATAMIZ
    Gözlerini kapattı, sonbahar yaprakları altında
    Her şey o sabah oldu, işte o sabah

    SEN VARSIN ATATÜRK'ÜM HER ŞEYİMİZDE

    Bu gün yatağımdan hür kalkıyorsam
    Ekmeğim ak suyum berraksa,
    Ağaçlar çiçek açıyor
    Topraklar ısınabiliyorsa,
    Sesim gür çıkıyor
    Özgür özgür bakabiliyorsam,
    Sen varsın gözbebeklerimde
    Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.
    Yazabiliyorsam gönlümce
    Okuyabiliyorsam...
    Kazabiliyorsam toprağımı
    Gün ışığında çapa kürek elde,
    Çalışabiliyorsam gece gündüz
    Ekip biçebiliyorsam dileğimce,
    Sen varsın yüreğimde
    Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.
    M. ESAT TOZKOPARAN

    ATATÜRK ŞİİRİ

    Bayrak yarıya çekilmiş,
    Atatürk’üm öldü diye,
    En son yaprak da dökülmüş,
    Atatürk’üm öldü diye
    Sürü yas tutmuş ovada,
    Kuşlar susmuşlar yuvada,
    Rüzgar esmez olmuş dağda,
    Atatürk’üm öldü diye.
    Irmaklar yaslı çağlamış,
    Ağaçlar sessiz ağlamış,
    Vatan karalar bağlamış,
    Atatürk’üm öldü diye
    MEHMET NECATİ ÖNGAY

    10 KASIM GELDİ İŞTE

    10 Kasım geldi
    Atam dünyaya gözlerini kapadı
    Dünya onun peşinden ağladı
    Tüm mendiller ıslandı
    Atam şu an Ankara’da
    Anıtkabir'de yatıyor
    Bugün Dolmabahçe’de
    Dokuzu beş geçe öldü
    O büyük bir liderdi
    Dünyamızı kurtardı
    Cumhuriyeti kurdu
    Bizi korudu işte o bir lider
    Biz onu severiz
    Biliyoruz ki oda bizi sever
    İşte on kasım
    Atam dünyaya gözlerini kapattı
    BURAK ÇİFÇİ

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir