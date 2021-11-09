10 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı açık mı, kaça kadar? Ziyaret saatleri...

10 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı açık mı, kaça kadar? Ziyaret saatleri...

Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmek isteyenler, açık mı kapalı mı olacak merak ediyor. İşte Dolmabahçe Sarayı ziyaret saatleri 2021...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83'üncü yıl dönümü 10 Kasım Çarşamba 2021 tarihinde anılıyor.

Dolmabahçe Sarayı her sene Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım tarihinde ziyaretçi akınını uğruyor.

Vatandaşlar 'Dolmabahçe Sarayı kaça kadar açık 2021? Dolmabahçe Sarayı açılış kapanış saatleri nedir?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Dolmabahçe'yi ziyaret ederek Atatürk'ün odasını görmek isteyenler, ziyaret saatlerine ilişkin detayları sorguluyor. Peki 10 Kasım Çarşamba Dolmabahçe açık mı, saat kaça kadar? İşte ziyaretçi kabul saatleri...

DOLMABAHÇE SARAYI 10 KASIM'DA AÇIK MI?

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı olan Dolmabahçe Sarayı pazartesi günü haricinde haftanın tüm günlerinde ziyarete açıktır.

ZİYARET SAATLERİ

Dolmabahçe Sarayı 09:00-16.00 saatleri arasında haftanın 6 günü ziyaret edilebilir.

DOLMABAHÇE SARAYI GİRİŞ ÜCRETLERİ 2021

Her sene 10 Kasım'da Atatürk'ü Anma Töreni etkinliklerine katılan tüm ziyaretçiler için saray ücretsizdir. Ancak güncel bilgi için Milli Saraylar İdaresine ait 0212 236 90 00 nolu numaradan bilgi alabilirsiniz.

Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti;

Selamlık Tam bilet 50 TL

Harem Tam bilet 40 TL

Selamlık + Harem 80 TL

Müze Kart Dolmabahçe Sarayı’nın sadece Harem bölümünde geçerli.

ULAŞIM

Dolmabahçe Sarayı’na Beşiktaş’tan geçen veya Kabataş’a gelen tüm İETT otobüsleri, minübüsler veya deniz yoluyla ulaşım sağlanabiliyor.