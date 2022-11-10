10 Kasım'da toplu taşıma: Bugün otobüs, metrobüs, metro ücretsiz mi?

10 Kasım 2022 Perşembe günü toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar, "Bugün toplu ulaşım ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 10 Kasım tarifesi...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yıl dönümü...

10 Kasım saat 09.05'te hayata gözlerini yuman Atatürk, tüm yurtta saygı ve özlemle anılıyor.

Bu özel günde toplu taşıma araçlarına binecek olan vatandaşlar, ulaşımın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

Resmi tatillerde genel olarak toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor. 10 Kasım için de bu tarifenin geçerli olup olmadığı gündemde.

Peki, bugün otobüs, metrobüs ve metrolar bedava mı? 10 Kasım'da otobüsler, köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...

10 Kasım'da toplu taşıma ücretsiz mi?

10 Kasım'da toplu taşıma araçlarında normal tarife geçerli olacak.

Toplu taşıma araçları dini ve milli bayramlarda ücretsiz hizmet veriyor. Ancak 10 Kasım resmi tatil değildir.

Dolayısıyla bu tarihte toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım hizmeti olmayacak.