Euro
16.40
0.91%
Dolar
14.75
0.68%
Altın
938.70
0.01%
Borsa
2057
0.72%
Bitcoin
583.677
-4.02%
BTXN Coin
38.35
0.00%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Kar 1 C

    İstanbul'da özel araç yasağı var mı? 10 Mart Perşembe trafik yasağı...

    İstanbul'da ulaşıma dair tedbirler alındı, birçok faaliyet durduruldu. Peki özel araçlar da yasak mı? 10 Mart Perşembe araçlar trafiğe çıkabilir mi? İşte Valilik açıklamaları...
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 10:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da özel araç yasağı var mı? 10 Mart Perşembe trafik yasağı...

    Megakent, Mart ayının ilk günlerinde kara teslim...

    Aybar fırtınası ile gelen olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Valiliği alınan önlemleri sıraladı.

    Bu kapsamda şehre giriş çıkış yasaklandı, ulaşım faaliyetleri kısıtlandı. Eğitim kurumları ve idari kurumlar tatil ilan edildi.

    İstanbul Boğazı olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı.

    Vatandaşlar, bir önceki kar yasaklarından hareketle yeniden "özel araç yasağı" olup olmadığını sorguluyor.

    Trafiğe çıkacak olanlar öncelikle "özel araç yasağı var mı, araçlar trafiğe çıkabilir mi" sorularına yanıt arıyor.

    Peki özel araçla yola çıkmak yasak mı? İşte son kararlar...

    10 MART PERŞEMBE ÖZEL ARAÇ YASAĞI VAR MI?

    Şu anda İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkmasına dair bir yasak bulunmuyor.

    Vatandaşların kış lastiği ve zincirle yola çıkması konusunda sık sık uyarılar yapılıyor.

    İstanbul da özel araç yasağı var mı? 10 Mart Perşembe trafik yasağı... #1


    İlginizi Çekebilir

    Sığınakta doğan 5 günlük bebek Türkiye’ye geldi
    Dünya

    Sığınakta doğan 5 günlük bebek Türkiye’ye geldi

    İstanbul'da okullar tatil edildi
    Gündem

    İstanbul'da okullar tatil edildi

    Dijital Dünyaya Metaverse yatırımı ile adım at!
    MetaEvren

    Dijital Dünyaya Metaverse yatırımı ile adım at!

    Görüş Bildir