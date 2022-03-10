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İstanbul'da özel araç yasağı var mı? 10 Mart Perşembe trafik yasağı...

İstanbul'da özel araç yasağı var mı? 10 Mart Perşembe trafik yasağı...

İstanbul'da ulaşıma dair tedbirler alındı, birçok faaliyet durduruldu. Peki özel araçlar da yasak mı? 10 Mart Perşembe araçlar trafiğe çıkabilir mi? İşte Valilik açıklamaları...