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- İstanbul'da özel araç yasağı var mı? 10 Mart Perşembe trafik yasağı...
İstanbul'da özel araç yasağı var mı? 10 Mart Perşembe trafik yasağı...
- Haber Merkezi
- 10.03.2022 - 09:57
- Güncelleme : 10.03.2022 - 10:00
Megakent, Mart ayının ilk günlerinde kara teslim...
Aybar fırtınası ile gelen olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Valiliği alınan önlemleri sıraladı.
Bu kapsamda şehre giriş çıkış yasaklandı, ulaşım faaliyetleri kısıtlandı. Eğitim kurumları ve idari kurumlar tatil ilan edildi.
İstanbul Boğazı olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı.
Vatandaşlar, bir önceki kar yasaklarından hareketle yeniden "özel araç yasağı" olup olmadığını sorguluyor.
Trafiğe çıkacak olanlar öncelikle "özel araç yasağı var mı, araçlar trafiğe çıkabilir mi" sorularına yanıt arıyor.
Peki özel araçla yola çıkmak yasak mı? İşte son kararlar...
10 MART PERŞEMBE ÖZEL ARAÇ YASAĞI VAR MI?
Şu anda İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkmasına dair bir yasak bulunmuyor.
Vatandaşların kış lastiği ve zincirle yola çıkması konusunda sık sık uyarılar yapılıyor.