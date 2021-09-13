100. Yıl Marşı Yarışması: Yüzüncü Yıl Marşı yarışmasına nasıl başvurulur? İşte tarih ve şartları

100. Yıl Marşı Yarışması: Yüzüncü Yıl Marşı yarışmasına nasıl başvurulur? İşte tarih ve şartları

Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel olarak düzenlenen marş yarışmasına katılmak isteyenler "100. Yıl Marşı Yarışmasına nasıl başvurulur?" sorusuna yanıt arıyor. İşte yarışma tarihi ve şartları...

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına armağan edilmek üzere Çekmeköy Belediyesi ve İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan "100. Yıl Marşı Yarışması"na ilgi sürüyor.

29 Ekim 1923’te binlerce yıllık tarihinden aldığı güçle kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin büyümesi ve gelişmesini ezgilere taşıması amaçlanan Yüzüncü Yıl Marşı için başvuru detayları da belli oldu.

Halk tarafından yazılması ve bestelenmesi planlanan marş için toplamda 400 bin lira ödül de bulunuyor.

100. Yıl Marşı Yarışması'na katılım göstermek isteyen adaylar için yol haritası oluşturuldu. "yuzuncuyilmarsi.com" sitesinde yer alan bilgilerde yarışmasının konusu, amacı ve katılım şartları belirtildi.

Peki 100. Yıl Marşı Yarışması başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Başvurular ne zaman başlıyor? Kimler başvurabilir? İşte tüm detaylar...

100. YIL MARŞI YARIŞMASININ KONUSU VE AMACI

Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılına girerken unutulmayacak ve dillerden düşmeyecek marşlardan oluşacak bir proje hazırladık. Yarışma, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı için kaleme alınan şiirlerden ve bestelenen marşlardan oluşan bir kültür hizmeti olacaktır.

Zor dönemlerde yaşanan milli duyguları ifade etmek ve bu duyguları geleceğe aktarmak amacıyla şiirler yazılmış besteler yapılmıştır. Çekmeköy Belediyesi, dünden bugüne ve bugünden yarına uzanan milli duyguları bir marş formunda besteleyerek halkımıza sunmak amacıyla bu yarışmayı organize etmektedir.

100. Yıl Marşı Yarışması iki kısımdan oluşmaktadır:

ŞİİR YARIŞMASI

Projenin ilk basamağı şiir yarışmasıdır. Proje kapsamında; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yüzüncü yılını ve milli değerlerimizi ifade eden, okuyanlarda bu coşku ve heyecanı uyandıran şiirler yarışacaktır. Şiir yarışmasında seçici kurulun değerlendirmesi sonucu ilk 100 içerisinde yer alan şiirler, bestelenmek üzere bestecilere sunulacaktır. Besteciler bu şiirlerden istediğini seçerek besteleyip yarışmamıza katılacaktır.

Müzisyen, tarihçi, şair, yazar ve bestecilerden oluşan seçici kurulun değerlendireceği şiirler arasından seçilen eserler hem beste yarışması için söz olarak kullanılacak hem de özel bir şiir külliyatı olarak bir araya getirilecektir. Ayrıca Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimize bir kültür hizmeti olarak armağan edilecektir.

BESTE YARIŞMASI

100. Yıl Marşı Yarışmasının ikinci kısmıysa beste yarışmasıdır.

Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak bestelenecek olan eserler Cumhuriyetimizin 100. yılına, vizyonuna, milli değerlerimize, dünyaya söylemek istediklerimize ve ideallerimize uygun olacaktır. Besteler için kullanılacak sözler 100. Yıl Marşı Yarışmasından dereceye giren şiirlerden seçilebileceği gibi bestekâr kendi şiirini ya da bir başka şairin şiirini de besteleyebilecektir.

100. YIL MARŞI YARIŞMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İki aşamada gerçekleştirilecek yarışmaya başvurular www.yuzuncuyilmarsi.com adresi üzerinden alınıyor.

Yarışmaya katılacak şiirler için son başvuru tarihi Ekim 2021 olarak belirlendi. Gelen şiirler içerisinden seçilecek ilk 100 şiir ise, Aralık 2021 'de düzenlenecek bir törenle açıklanacak.

ŞİİR YARIŞMASI ŞARTLARI

Yarışmaya gönderilecek eserler Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını ve milli değerlerimizi ifade etmeli, okuyanlarda bu coşku ve heyecanı uyandırmalıdır.

Türkiye Türkçesiyle yazılmış olması kaydıyla, Türkiye ve Türk Dünyasından herkes yarışmaya katılabilir.

Yarışmada biçim ve ölçü sınırlaması yoktur. Yarışmacı istediği biçimi tercih edebilir.

Eser marş olmaya ve bestelenmeye uygun olmalıdır.

Bir yarışmacı sadece 1 eserle katılabilir.

Yarışmaya gönderilen eser herhangi bir yarışmaya katılmamış/ödül almamış olmalıdır. Yarışmacı, yarışmaya gönderdiği eserin daha önce hiçbir yarışmaya katılmadığını/ödül almadığını kabul ve taahhüt eder.

Yarışmaya gönderilen eser matbu ya da dijital ortamda yayımlanmamış olmalıdır.

Eser özgün olmalı, eser içerisinde alıntı bulunmamalı ve herhangi bir şiirin taklidi olmamalıdır.

Yarışmaya gönderilen eserin uzunluğu 50 satırı aşmamalıdır.

Yarışmacı, ödül kazanan eserinin güfte, beste, yayım gibi tüm telif haklarını mecra ve süre kısıtı olmaksızın Tam Ruhsatlı Çekmeköy Belediyesine devrettiğini kabul eder.

Yarışmaya katılan şiirlerden uygun bulunanlar kitaplaştırılacaktır. Yarışmacı gönderdiği eserin–ödül almasa da- Belediyenin hazırlayacağı kitapta yer alması hususunda telif haklarını mecra ve süre kısıtı olmaksızın Tam Ruhsatlı Çekmeköy Belediyesine devrettiğini kabul ve taahhüt eder.

Ön Değerlendirme Kurulu, Seçici Kurul, Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları, yarışmayı düzenleyen birimin müdürü ve bu kimselerin birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

Yarışmada finale kalan eserlerin sahibinden eserin bütün mecralarda kullanılmak üzere telif haklarının Çekmeköy Belediyesi’ne devredildiğine dair Noter Belgesi talep edilecektir. Finale kalan eser sahibi söz konusu belgeyi zamanında belediyeye ulaştırmayı taahhüt eder.

Ödüller, eserin sahibine veya eser sahibinin yetkilendirdiği kişiye verilecektir.

Yarışmaya, eser göndererek katılan tüm yarışmacılar, “Yarışmaya Başvuru ve Katılım Koşulları”nda belirtilen bütün yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

Şiir / Eser Puanlama Kriterleri:

Seçici Kurul aşağıda belirtilen kriterlere göre şiiri puanlayacaktır.

Eserin tema ile bağı - 20

Türkçeyi kullanma gücü - 20

Üslup - 20

Özgünlük – 20

Besteye Uygunluk - 20

BESTE YARIŞMASI ŞARTLARI

Yarışmaya T.C. vatandaşı olan ya da T.C.’nin 100. yılına gönül vermiş bütün dünya yurttaş bestecileri ve söz yazarları katılabilir.

Eser Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak bestelenmelidir. Bu nedenle beste Cumhuriyetimize, Cumhuriyetimizin 100. yılına, vizyonuna, milli değerlerimize, dünyaya söylemek istediklerimize ve dahi; ideallerimize uygun olmalıdır.

Hazırlanan besteler yarışmanın, hazırlanacak web sayfasına yüklenecektir.

Yarışmaya gönderilecek eserin süresi en fazla 4 dakika olmalıdır.

Eser, senfonik orkestra ve koro için bestelenebileceği gibi, bestecinin müzikal tasarrufuna uygun aranjman ve orkestrasyon halleri ile de bestelenebilir. Bestecilere ait bu özgür alan, yarışma danışma kurulu tarafından kontrol edilebilmeli ve besteciler, kurulun müzikal veya estetik görüş önerilerine açık olmalıdırlar.

Yarışmaya katılacak bestelerde kullanılacak sözlere/şiire ilişkin şu hususlara dikkat edilmelidir;

a) Beste yapma konusunda Çekmeköy Belediyesinin önceliği 100. Yıl Marş yarışmasında dereceye giren şiirlerden olmasıdır.

b) Bestekâr ayrıca kendi şiirini besteleyebilir. Bu durumda beste ile birlikte söz konusu şiirin de bütün telif haklarını adı geçen Belediye nam ve hesabına devrettiğini kabul ve taahhüt eder.

c) Bestekâr başka bir şairin şiirini de besteleyebilir. Bu durumda bestekâr, şairden ya da şairin yasal varisinden söz konusu şiire beste yapabileceğine dair noter onaylı telif hakkı almalıdır. Aldığı belgeyi taratarak sisteme yüklemeli ve daha sonra belgenin aslını belediyeye göndermelidir. Belgesi gönderilmeyen besteler elenecektir.

d) Bestekâr, telifi olmayan şiirlerden de (anonim) beste yaparak yarışmaya katılabilir.

e) Ön seçici kuruldan geçerek finalist olan eserin sahibi söz konusu eserin kendisine ait olduğunu noter huzurunda kabul, beyan ve taahhüt eder ve noter belgesini Çekmeköy Belediyesine gönderir.

Beste orkestrasyonu besteci tarafından yapılabileceği gibi danışma kurulunun besteciye önereceği başka bir işlemeci müzisyen tarafından da üstlenilebilir.

Beste özgün ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Ve bunun garantisini eser sahibi yapımcıya taahhüt etmiştir.

Yarışmaya 1 yarışmacı en fazla 2 beste ile katılabilir.

2 veya daha fazla yarışmacı ortak bir beste/eser ile yarışmaya katılabilir. Bu durumda ödül, bestekârlar arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

Eserin elektronik ortamda hazırlanmış nota ve ses kaydı yarışmanın web sayfasına yüklenecektir.

Yarışmacı ödül kazanan eserinin bütün telif haklarını belediyeye münhasıran devrettiğini kabul ve taahhüt eder.

Değerlendirme Kriterleri:

Söz / Şiir - 20

Özgünlük (En az esinlenme) - 25

Armoni / Melodi / Ezgi - 25

Orkestrasyon (Zengin içerik) - 10

Yorum (marşın söylenmesi / okunması) - 20

YARIŞMA TAKVİMİ

Seçici Kurul İstişare ve Değerlendirme Toplantısı: 15 Haziran 2021 Pazartesi

Proje Tanıtım Toplantısı: 1 Temmuz 2021 Perşembe

Şiir Yarışması Son Başvuru Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma

Yarı Final (Dereceye giren ilk 100 şiirin açıklanacağı program): 10 Aralık 2021 Cuma

Beste Yarışması Son Başvuru Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe

Ödül Töreni: 23 Eylül 2022 Cuma