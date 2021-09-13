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- 100. Yıl Marşı Yarışması: Yüzüncü Yıl Marşı yarışmasına nasıl başvurulur? İşte tarih ve şartları
100. Yıl Marşı Yarışması: Yüzüncü Yıl Marşı yarışmasına nasıl başvurulur? İşte tarih ve şartları
- Haber Merkezi
- 13.09.2021 - 17:52
- Güncelleme : 13.09.2021 - 17:56
Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına armağan edilmek üzere Çekmeköy Belediyesi ve İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan "100. Yıl Marşı Yarışması"na ilgi sürüyor.
29 Ekim 1923’te binlerce yıllık tarihinden aldığı güçle kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin büyümesi ve gelişmesini ezgilere taşıması amaçlanan Yüzüncü Yıl Marşı için başvuru detayları da belli oldu.
Halk tarafından yazılması ve bestelenmesi planlanan marş için toplamda 400 bin lira ödül de bulunuyor.
100. Yıl Marşı Yarışması'na katılım göstermek isteyen adaylar için yol haritası oluşturuldu. "yuzuncuyilmarsi.com" sitesinde yer alan bilgilerde yarışmasının konusu, amacı ve katılım şartları belirtildi.
Peki 100. Yıl Marşı Yarışması başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Başvurular ne zaman başlıyor? Kimler başvurabilir? İşte tüm detaylar...
100. YIL MARŞI YARIŞMASININ KONUSU VE AMACI
Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılına girerken unutulmayacak ve dillerden düşmeyecek marşlardan oluşacak bir proje hazırladık. Yarışma, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı için kaleme alınan şiirlerden ve bestelenen marşlardan oluşan bir kültür hizmeti olacaktır.
Zor dönemlerde yaşanan milli duyguları ifade etmek ve bu duyguları geleceğe aktarmak amacıyla şiirler yazılmış besteler yapılmıştır. Çekmeköy Belediyesi, dünden bugüne ve bugünden yarına uzanan milli duyguları bir marş formunda besteleyerek halkımıza sunmak amacıyla bu yarışmayı organize etmektedir.
100. Yıl Marşı Yarışması iki kısımdan oluşmaktadır:
ŞİİR YARIŞMASI
Projenin ilk basamağı şiir yarışmasıdır. Proje kapsamında; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yüzüncü yılını ve milli değerlerimizi ifade eden, okuyanlarda bu coşku ve heyecanı uyandıran şiirler yarışacaktır. Şiir yarışmasında seçici kurulun değerlendirmesi sonucu ilk 100 içerisinde yer alan şiirler, bestelenmek üzere bestecilere sunulacaktır. Besteciler bu şiirlerden istediğini seçerek besteleyip yarışmamıza katılacaktır.
Müzisyen, tarihçi, şair, yazar ve bestecilerden oluşan seçici kurulun değerlendireceği şiirler arasından seçilen eserler hem beste yarışması için söz olarak kullanılacak hem de özel bir şiir külliyatı olarak bir araya getirilecektir. Ayrıca Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimize bir kültür hizmeti olarak armağan edilecektir.
BESTE YARIŞMASI
100. Yıl Marşı Yarışmasının ikinci kısmıysa beste yarışmasıdır.
Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak bestelenecek olan eserler Cumhuriyetimizin 100. yılına, vizyonuna, milli değerlerimize, dünyaya söylemek istediklerimize ve ideallerimize uygun olacaktır. Besteler için kullanılacak sözler 100. Yıl Marşı Yarışmasından dereceye giren şiirlerden seçilebileceği gibi bestekâr kendi şiirini ya da bir başka şairin şiirini de besteleyebilecektir.
100. YIL MARŞI YARIŞMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İki aşamada gerçekleştirilecek yarışmaya başvurular www.yuzuncuyilmarsi.com adresi üzerinden alınıyor.
Yarışmaya katılacak şiirler için son başvuru tarihi Ekim 2021 olarak belirlendi. Gelen şiirler içerisinden seçilecek ilk 100 şiir ise, Aralık 2021 'de düzenlenecek bir törenle açıklanacak.
ŞİİR YARIŞMASI ŞARTLARI
Yarışmaya, eser göndererek katılan tüm yarışmacılar, “Yarışmaya Başvuru ve Katılım Koşulları”nda belirtilen bütün yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.
Şiir / Eser Puanlama Kriterleri:
Seçici Kurul aşağıda belirtilen kriterlere göre şiiri puanlayacaktır.
BESTE YARIŞMASI ŞARTLARI
a) Beste yapma konusunda Çekmeköy Belediyesinin önceliği 100. Yıl Marş yarışmasında dereceye giren şiirlerden olmasıdır.
b) Bestekâr ayrıca kendi şiirini besteleyebilir. Bu durumda beste ile birlikte söz konusu şiirin de bütün telif haklarını adı geçen Belediye nam ve hesabına devrettiğini kabul ve taahhüt eder.
c) Bestekâr başka bir şairin şiirini de besteleyebilir. Bu durumda bestekâr, şairden ya da şairin yasal varisinden söz konusu şiire beste yapabileceğine dair noter onaylı telif hakkı almalıdır. Aldığı belgeyi taratarak sisteme yüklemeli ve daha sonra belgenin aslını belediyeye göndermelidir. Belgesi gönderilmeyen besteler elenecektir.
d) Bestekâr, telifi olmayan şiirlerden de (anonim) beste yaparak yarışmaya katılabilir.
e) Ön seçici kuruldan geçerek finalist olan eserin sahibi söz konusu eserin kendisine ait olduğunu noter huzurunda kabul, beyan ve taahhüt eder ve noter belgesini Çekmeköy Belediyesine gönderir.
Değerlendirme Kriterleri:
- Söz / Şiir - 20
- Özgünlük (En az esinlenme) - 25
- Armoni / Melodi / Ezgi - 25
- Orkestrasyon (Zengin içerik) - 10
- Yorum (marşın söylenmesi / okunması) - 20
YARIŞMA TAKVİMİ
Seçici Kurul İstişare ve Değerlendirme Toplantısı: 15 Haziran 2021 Pazartesi
Proje Tanıtım Toplantısı: 1 Temmuz 2021 Perşembe
Şiir Yarışması Son Başvuru Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma
Yarı Final (Dereceye giren ilk 100 şiirin açıklanacağı program): 10 Aralık 2021 Cuma
Beste Yarışması Son Başvuru Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe
Ödül Töreni: 23 Eylül 2022 Cuma