Etkili olan kar yağışları nedeniyle 9 ilde bugün de okullar tatil edildi.

Türkiye karlı havanın etkisi altına girdi.

Hemen hemen ülkenin tamamı kar yağışı altında.

Biçok ilde geçtiğimiz günleri öğrenciler tatil olarak geçirdi.

Yağışların devam etmesi eğitimi aksatmaya devam ederken bugün de 9 ilde okullar kapalı olacak.

İşte kar nedeniyle eğitime ara verilen iller;

TRABZON

Trabzon`da olumsuz hava koşulları nedeniyle Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve ilçelerindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Engelli ve hamile olan kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Ortahisar, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildi.

BOLU

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte olumsuz hava koşullarının devam edeceği konusunda uyardı.

Hava koşulları nedeniyle 18 Ocak`ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini anlatan Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini söyledi.

ARTVİN

Artvin`de kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul ve Şavşat ilçelerinde eğitime 18 Ocak Salı günü ara verildi.

Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerinden taşıma yoluyla okullara gelen öğrenciler ile engelli ve hamile kamu çalışanları da izinli sayılacak.

GİRESUN

Giresun`da, olumsuz hava koşulları ve buzlanma dolayısıyla Doğankent ilçesinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Giresun merkez, Çanakçı, Dereli, Espiye, Güce, Keşap ve Yağlıdere ilçelerindeki köy okullarında da eğitime bir gün ara verilecek.

ORDU

Ordu`nun Akkuş ilçesinde, eğitim ve öğretime 18 Ocak Salı ara verildi.

Ayrıca, bu ilçede engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak.

KASTAMONU

Kastamonu`nun Devrekani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklendiği ve olumsuzlukla karşılaşmamak için eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.

Küre Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise YİBO ve Çaybükü Yayla İlkokulu hariç ilçedeki diğer okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

KARABÜK

Karabük`te kar yağışı sebebiyle Eflani ve Ovacık ilçelerinin tamamında diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim öğretime ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma riski ve sabah saatlerden itibaren beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle Eflani ve Ovacık ilçelerinin tamamı diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim gören öğrenciler için 18 Ocak Salı günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Eflani ve Ovacık ilçelerindeki engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

GAZİANTEP

Gaziantep`te yoğun kar yağışı beklentisi üzerine eğitime ara verildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğrenci kardeşlerimizin sağlığı için okullar ve rehabilitasyon merkezleri 18 Ocak Salı günü tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN

Adıyaman`da kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, buzlanma riski ve sabah saatlerinden itibaren beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği anlatıldı.