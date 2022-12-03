105’lik Hayriye Nine, ilk kez uçağa bindi

Tokat’ta 20 torunu 5 çocuğu olan 105 yaşındaki Hayriye Nine, ilk defa uçağa binme heyecanı yaşadı.

Tokat’ın Turhal İlçesinde yaşayan hicri 1335 doğumlu Hayriye Kaplan’a, İstanbul’da yaşayan kızını görmek istemesi üzerine oğlu Hasan Kaplan sürpriz yaptı.

Sürprizden habersiz otobüsle İstanbul’a gideceğini düşünen Hayriye Nine, Tokat Havalimanı’na getirildi.

Uçağı gören Hayriye Nine, büyük şaşkınlık yaşadı.

Oğlu ikna etti

Uçağın düşmesinden korkan Hayriye Kaplan’ı, oğlu ikna etmeyi başardı.

Torunlarını göreceği için sevinçli olan Hayriye Nine, zor da olsa uçağa binmeyi kabul etti.

Tekerlekli sandalye ile uçağa bindirilen Hayriye Nine, uçakla İstanbul’a havalandı.

En küçük çocuğu 55 yaşında

Annesinin 82 yaşına kadar köyde yaşadığını söyleyen Hasan Kaplan, en küçük çocuğunun 55 en büyüğünün ise 75 yaşında olduğunu dile getirdi.

İHA’ya konuşan Kaplan, “Annemin sağlığı gayet iyi, bilinci yerinde. 2’si erkek 5 çocuğu, 20 torunu var. İstanbul’da 2 kızı var, biraz onların yanında kalacak. Rabbim sağlık sıhhat versin başımızdan eksik etmesin.” dedi.

Uzun yaşamın sırrı

Annesinin uzun yaşamasının hayata tozpembe bakması ve daima güler yüzlü olması olduğunu ifade eden Kaplan, “Annemin bir rahatsızlığı, şekeri yok. Çaya, 6 kaşık şeker atar. Sadece biraz tansiyonu var. Bal, tereyağı, yoğurt yemeyi sever. Otobüs yolcuğu zor olacağı için uçakla seyahat etmesini istedim.” diye konuştu.