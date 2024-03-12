10'a yakın ameliyat geçirdi, atletizmde Türkiye şampiyonu oldu İzmir’de yaşayan 63 yaşındaki Murat Sağlam, geçirdiği 10’a yakın ameliyattan sonra doktorlarının koşamazsın demesine rağmen madalyalar kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

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İHA

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan Murat Sağlam, çocukken bir kahvede izlediği olimpiyat oyunlarında atletizme olan ilgisini keşfetti ve bu spor dalında birçok başarı elde etti.

Gençken ailesinin ekonomik zorluklarıyla mücadele etmek zorunda kaldığı için atletizmden uzak kaldı ve iş hayatına atıldı.

Emekli olduktan sonra kızının atletizm antrenörünün teşvikiyle "masterlerde koşabilirsin" diyerek onu cesaretlendirmesiyle tekrar atletizme döndü.

Ülke genelinde birçok yarışta dereceler elde etti. Ancak 2018'de eşinin hastalığı nedeniyle hastaneye gitmesiyle yapılan kontrolde kalp damarlarının tıkalı olduğu ortaya çıktı. Bypass ameliyatı geçirerek sağlığına kavuştu.

Kısa bir süre sonra prostat kanseri teşhisi konuldu. Bu hastalığı da başarıyla atlattıktan sonra tutkuyla bağlandığı koşuya devam etti.

"Maddi sorunlardan dolayı koşmayı bıraktım"

20 yaşına kadar bu sporu yaptığını ve hep başarılı olduğunu ifade eden Murat Sağlam, şunları söyledi:

İzmir birinciliklerim var. Her katıldığım yarışta ilk üçe girdim. Türkiye beşinciliğine kadar gittim. Maddi durumlardan dolayı 20 yaşından sonra koşuyu bırakmak zorunda kaldım. Daha sonra 50 yaşında emekli oldum. Emekli olunca kızımı bu sahaya çalışma yapması için getirdim. Burada bir antrenörle sohbet ederken ona zamanında benim birinciliklerimin olduğunu söyledim. O da, “Masterlar kategorisinde koşabilirsin” dedi. 50 yaşında başladım. Şu anda 63 yaşındayım. Yani 13 senedir koşuyorum.

"Ameliyattan önce Türkiye şampiyonu olmuştum"

2018 yılında bypass ameliyatı olması gerektiğini vurgulayan Sağlam,sözlerini şöyle sürdürdü:

Ameliyattan bir hafta önce Türkiye şampiyonu oldum. Eşimin kalp tansiyonu için hastaneye gittik. Oraya gitmişken bana da bakmalarını istedim ve baktılar. Doktorlar ‘acil ameliyat olmam gerektiğini’ söyledi. Anjiyo sonucu çıktı ve damarlarımda tıkanıklıklar varmış. Ben de şaşırdım. Çünkü bir hafta önce Türkiye şampiyonu olmuştum. Daha sonra ameliyat oldum. Ameliyat olmadan hemen önce kanser olduğumu öğrendim. Ameliyattan üç ay sonra da prostat kanserini düzeltemediğimiz parçayı almak zorunda kaldılar. Bundan sonra artık yarışamam diye düşünüyordum. Yani iki ameliyat olduğum için doktorların izin vermeyeceğini düşündüm. Daha sonra sadece bir doktorum, ‘bir mahsuru olmadığını ve tekrar koşabileceğimi’ söyledi. Ben de ufak ufak çalışmalar, antrenmanlar yaptım ama tekrar Türkiye şampiyonu olacağım aklıma gelmiyordu. Bypass ameliyatı ve kanseri atlatıp yaklaşık bir sene sonra koşmaya başladım ve yine Türkiye şampiyon oldum.

"Koşma, koşarken öleceksin, deli misin? dediler"

Bypass olmuş bir insanın kendini her şeyden soğuttuğunu anlatan Sağlam,

Ben artık hastayım ve koşamam’ diyor. Burada insanlara şunu göstermiş oluyorum; Herkes bypass olduktan sonra koşabilir, her şeyi yapabilir ve normal bir insan gibi davranabilirler. Bunu bilmeleri gerekir insanlarımızın. Benim haricimde eşim, akrabam herkes, ‘Koşma, koşarken öleceksin, deli misin?’ dediler. Fakat ben vücudumda bir rahatsızlık görmüyorum. Ama benim erken teşhis oldu. Hiçbir kalp krizi geçirmeden olduğum için belki de böyle oldu. Kendimi çok iyi hissediyorum. Yarışlardan sonra da rahatım. Doktor da bana daha iyi olacaksın demişti. Öyle de oldu. Bu ameliyatı olduktan sonra üç tane doktora gittim. Bana koşamazsın diye lisans çıkartmadılar. Herkesin merak ettiği olay bu ameliyattan sonra bir insan koşup yarışabilir mi? Ben tekrar birinci geldim ve rekor kırdım. Ben koşmakla çok iyi bir şey yaptığımı düşünüyorum

ifadelerini kullandı.

"Yaşadığım sürece de bu koşuyu bırakmayacağım"

Koşmayı çok sevdiği dile getiren Sağlam, sözlerini şöyle noktaladı:

Eğer ki koşamasaydım çok üzülürdüm. Ben ameliyattan sonra koşmayı bırakmayacaktım ama tekrar böyle madalyalar alacağım ve rekor kıracağım aklıma hiç gelmezdi. Çok mutluyum ve yaşadığım sürece de bu koşuyu bırakmayacağım. Yurt dışında da yarışlarım oldu. Budapeşte’de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası ile İspanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Selanik'e, Zagrep’e, Belgrad’a gittim ve oralarda da yarıştım.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)