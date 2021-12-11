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Çok bulutlu 13 C

    11 Aralık Cumartesi 2021: Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 11 Aralık 2021 Cumartesi hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2021 - 10:36
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    11 Aralık Cumartesi 2021: Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Kıyı Ege, Çanakkale, Afyonkarahisar, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer pus ve sis bekleniyor.

    Vatandaşlar 11 Aralık 2021 Cumartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 11 Aralık 2021...

    11 ARALIK 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Edirne çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın; bölgenin güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

    • BURSA °C, 19°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • EDİRNE °C, 15°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • İSTANBUL °C, 17°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • KOCAELİ °C, 21°C
    • Parçalı ve çok bulutlu

    EGE

    Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile öğle saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 13°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
    • DENİZLİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu
    • İZMİR °C, 19°C
    • Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • MUĞLA °C, 13°C
    • Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    11 Aralık Cumartesi 2021: Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu #1

    AKDENİZ

    Batı Akdeniz'in çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın; Batı Akdeniz kıyılarında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    • ADANA °C, 19°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ANTALYA °C, 18°C
    • Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • HATAY °C, 17°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ISPARTA °C, 12°C
    • Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU

    Parçalı bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın; bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

    • ANKARA °C, 13°C
    • Parçalı yer yer çok bulutlu
    • ESKİŞEHİR °C, 15°C
    • Parçalı yer yer çok bulutlu
    • KONYA °C, 15°C
    • Parçalı yer yer çok bulutlu
    • SİVAS °C, 11°C
    • Parçalı bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    • BOLU °C, 15°C
    • Parçalı yer yer çok bulutlu
    • DÜZCE °C, 21°C
    • Parçalı yer yer çok bulutlu
    • KASTAMONU °C, 13°C
    • Parçalı yer yer çok bulutlu
    • ZONGULDAK °C, 20°C
    • Parçalı yer yer çok bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    • ORDU °C, 17°C
    • Parçalı bulutlu
    • RİZE °C, 19°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • SAMSUN °C, 19°C
    • Parçalı bulutlu
    • TRABZON °C, 18°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    11 Aralık Cumartesi 2021: Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu #2

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    • ELAZIĞ °C, 9°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ERZURUM °C, 7°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KARS °C, 4°C Parçalı ve az bulutlu
    • VAN °C, 9°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    • DİYARBAKIR °C, 13°C
    • Az bulutlu ve açık
    • GAZİANTEP °C, 13°C
    • Az bulutlu ve açık
    • SİİRT °C, 12°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ŞANLIURFA °C, 16°C
    • Az bulutlu ve açık

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