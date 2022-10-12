11 Ekim 2022 Süper Loto Sonuçları! Büyük ikramiye 147 milyon...

147 milyonluk büyük ikramiyenin verileceği Süper Loto çekilişi dün akşam gerçekleştirildi.İşte kazandıran şanslı numaralar..

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere üç gün yapılmaktadır.

Bu haftanın ilk çekilişi olan 11 Ekim 2022 tarihli çekiliş dün akşam saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştirildi.

Büyük ikramiyenin 147.885.889,94 TL olduğu gecede 6 bilen çıkmadığı için dev ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

6 bilenin çıkmadığı çekiliş gecesinde 5 bilen 14 talihli vatandaş 40.628,00 TL'lik ödül kazandı.Peki kazandıran şanslı numaralar hangileri oldu? İşte şanslı numaralar..

11 Ekim 2022 Süper Loto Sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından dün akşam gerçekleştirilen 11 Ekim 2022 çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar şu şekilde;

6 - 11 - 35 - 39 - 40 - 48