11 Kasım Dünya Bekarlar Günü hikayesi ve kutlama mesajları 2021

Dünya Bekarlar Günü, her yıl 11 Kasım’da kutlanıyor, Özellikle seçilen bu gün iki tane "1" rakamının yalnızlığı simgelemesinden kaynaklanıyor. İşte Dünya Bekarlar Günü hikayesi ve mesajları...

Sevgililer günü olur da yalnızlar günü olmaz mı...

11 Kasım tüm dünyada yalnızları temsil ederek "Dünya Bekarlar Günü" olarak kutlanıyor.

Çin'de kutlanmaya başlanan Dünya Bekarlar Günü, alışveriş sitelerinde büyük indirimler ile çılgınlık yaşanıyor.

Dünya Bekarlar günü nedir? 11 Kasım Dünya Bekarlar günü nasıl ortaya çıktı? soruları vatandaşlar tarafından 11 Kasım Pazartesi günü merakla araştırılıyor. İşte 11 Kasım Dünya Bekarlar Günü'ne dair detaylar...

DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Çin'de 1990'lı yıllarda üniversite öğrencileri tarafından Sevgililer Günü'ne alternatif olarak başlayan 11 Kasım Bekarlar Günü, 2009 yılından bu yana alışveriş festivaline dönüşmüş durumdadır.

Kasım ayı yılın 11. ayı olması nedeniyle seçilen bu gün iki tane "1" rakamının yalnızlığı simgelemesinden kaynaklanıyor.

Bekarlar Günü, Alibaba tarafından 2009 yılında indirim günü olarak belirlenmesinden sonra yavaş yavaş dev bir çılgınlığa dönüştü.

Bekarların kendilerine hediye aldığı festivalin ilk yılında Alibaba'dan 8 milyon dolarlık online alışveriş yapılmıştır.

BEKARLAR GÜNÜ MESAJLARI 2021

Gün benim günüm 11 Ekim Dünya yalnızlar günüm kutlu olsun

Allah var Alllah yar.kimse yanliz degildir… rabbimize hamd olsun 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Büyüdüğünüze göre yalnız başınıza ağlayabilirsiniz. Yaşasın 11 Ekim Dünya yalnızlar günü

Bazen kalabalık, bazende Yalnız olmana isyan edersin, ama en kötüsü kalabalık iken yalnız kaldığını hissetmektir. 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun

Yalnızlığı zayıflık olarak algılamayın. Aslında yalnız olan kişiler, hak ettikleri kişiyi bekleyecek sabır ve güce sahip demektirler. 11 Ekim Dünya yalnızlar günü kutlu olsun